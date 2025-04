Wien (ots) -woom Produktnews: woom EXPLORE eDer internationale Kinderradhersteller bringt mit dem woom EXPLORE e ein sportliches Allround-E-Bike für Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren auf den Markt. Das smarte E-Bike in zwei Größen (24 und 26 Zoll) ermöglicht jungen Riderinnen und Ridern, ihren Bewegungsradius zu erweitern, mehr Unabhängigkeit zu gewinnen und ihr Selbstvertrauen zu stärken - und das so sicher und bequem wie möglich. Damit setzt woom neue Maßstäbe im Markt für E-Bikes und unterstreicht einmal mehr seine Rolle als Innovationsführer der Branche."Ausgangspunkt jedes Designprozesses sind die jungen Riderinnen und Rider selbst - sie stehen im Mittelpunkt all unserer Überlegungen. Wir haben den Bedarf nach einem leichten, sicheren und leistungsstarken E-Bike für Kinder erkannt und uns entschieden, genau dieses zu entwickeln. So haben wir das leichteste, sicherste und beste Kinder-E-Bike entwickelt: Das woom EXPLORE e definiert die Spielregeln am Markt für Kinder-E-Bikes neu", so woom Produktdesigner Daniel Kloboucnik über die Entwicklung des woom EXPLORE e.Einfach weiterkommenDas woom EXPLORE e ist auf das Wesentliche reduziert und gehört mit nur 12,7 kg (Größe 5 - 24 Zoll) bzw. 13,2 kg (Größe 6 - 26 Zoll) zu den leichtesten Allround-E-Bikes, die es aktuell für Kinder auf dem Markt gibt. Das neue E-Bike von woom ist mit dem hochwertigen XS Antriebssystem des deutschen Herstellers MAHLE ausgestattet. Der in die Hinterradnabe integrierte X30 E-Motor unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h - nahezu geräuschlos, damit Kinder während der Fahrt nicht abgelenkt werden. Die drei Unterstützungsstufen sind genau auf das Fahrkönnen und die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten. Das Herzstück des woom EXPLORE e: Der superleichte eX1 Akku von MAHLE - ein kompaktes Batteriesystem im Trinkflaschenformat. Er lässt sich einfach abnehmen, kinderleicht mit einem USB-C-Kabel aufladen und ermöglicht mit einer Reichweite von bis zu 50 km auch längere Touren.Maximale Sicherheit für maximalen FahrspaßDank der intuitiven Tretunterstützung und leistungsstarken Scheibenbremsen sind Kinder auf dem woom EXPLORE e sicher und komfortabel unterwegs und können jederzeit kontrolliert und souverän bremsen. Am Lenker gibt es keine Ablenkungen durch Knöpfe oder Displays, sodass der Fokus auf dem Fahren liegt. Die drei Power-Modi können Kinder oder Eltern direkt am Akku oder über die MAHLE SmartBike App wechseln."Bei einem E-Bike zählt nicht nur die Hardware, auch die Software spielt eine entscheidende Rolle. Sie muss sanft unterstützen und das Fahrerlebnis intuitiv machen. Die Software der Motorsteuerung war für uns neben dem physischen Produkt eine neue Ebene in der Produktentwicklung", so Produktdesigner Kloboucnik. Die App bietet auch verschiedene Zusatz-Features wie die individuelle Anpassung der Tretunterstützung an das Können der Kinder - auch die Reduzierung der Unterstützungsleistung ist möglich.Das woom EXPLORE e - mehr Flexibilität für die Mobilität im Alltagwoom steht seit jeher für wegweisende Innovationen im Bereich Kinderfahrräder. "Fakt ist: Während der Fahrradmarkt allgemein stagniert, boomt der Markt für E-Bikes", so woom CEO Bernd Hake über die aktuellen Marktgegebenheiten. "Diesen Trend möchten wir aktiv mitgestalten und nachhaltig prägen. Mit dem woom EXPLORE e setzen wir erneut Maßstäbe in Design, Technologie und Qualität," so Hake weiter.Das woom EXPLORE e bietet Kindern und Eltern völlig neue Möglichkeiten, da es die Kräfte innerhalb der Familie ausgleicht und so längere gemeinsame Touren ermöglicht. "Das woom EXPLORE e ist mehr als ein sportliches Allround-E-Bike - es verändert die Mobilität der ganzen Familie und schafft Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Kinder und Jugendliche schaffen mit einem E-Bike nämlich längere und steilere Strecken, wodurch die Mobilität im Alltag viel flexibler wird. Das bedeutet mehr Freiheit und Unabhängigkeit - sowohl für Kinder als auch für Eltern. Und stärkt das Selbstvertrauen der Riderinnen und Rider. Wir sind daher fest davon überzeugt, dass E-Bikes zu einem aktiven Lebensstil beitragen. Denn wer Spaß am Fahren hat, fährt öfter. Und wer öfter fährt, bewegt sich mehr", unterstreicht woom Marketingleitung Nicole Lunzer.Das woom EXPLORE e ist ab sofort online und bei teilnehmenden Händlern in Österreich und Deutschland erhältlich.Produkthighlights:- Allround-E-Bike für Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren in 2 Größen: woom EXPLORE e 5 (24 Zoll) und woom EXPLORE e 6 (26 Zoll)- Niedriges Gewicht: 12,7 kg bzw. 13,2 kg- Leistungsstarker und leiser X30 E-Motor von MAHLE: Der in die Hinterradnabe integrierte, kindgerechte E-Motor wiegt nur 1,7 kg und unterstützt bis zu 25 km/h - und das fast geräuschlos, um Kinder nicht abzulenken.- 3 Power-Modi: Zur Verfügung stehen 3 Power-Modi, die an das Fahrkönnen und die Bedürfnisse von Kindern angepasst sind. Die Stärke der Tretunterstützung kann direkt am Akku oder per App eingestellt werden.- Superleichter eX1 Akku von MAHLE: Der Akku sitzt außen am Rahmen, lässt sich einfach abnehmen und bequem mit USB-C-Kabel aufladen. Reichweite: je nach Fahrweise rund 50 Kilometer.- Altersgerechte Geometrie: Die Rahmengeometrie des woom EXPLORE e ist ergonomisch optimiert und sorgt für eine leicht gestreckte Sitzposition mit viel Komfort - ideal für längere Fahrten.- Fokus auf Sicherheit: Das intuitive Antriebssystem unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf der Kinder, ohne sie zu überfordern. Zwei kraftvolle Scheibenbremsen ermöglichen sicheres und präzises Stoppen - bei jedem Wetter und auf jedem Untergrund. Damit die Kinder nicht unnötig abgelenkt werden und sich aufs Fahren konzentrieren können, gibt es am Lenker weder Knöpfe noch ein Display.- Kontrolle per MAHLE SmartBike App: Zur Nutzung diverser Steuerungs-Tools wie dem Wechseln der 3 Power-Modi kann das woom EXPLORE e mit der MAHLE SmartBike App verbunden werden - diese bietet praktische Zusatz-Features wie die Aufzeichnung verschiedener Fahrparameter und die Möglichkeit einer detaillierten Routenanalyse.- Preis: woom EXPLORE e 5 um EUR 1.599, woom EXPLORE e 6 um EUR 1.699

Über woomwoom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA - radeln Kids und Teens auf woom bikes.