Krypto News: US-Anwalt will Satoshi Nakamotos Identität erfahren - und klagt gegen das Department of Homeland

Der Erfinder von Bitcoin ist Gegenstand einer Vielzahl an Gerüchten und Spekulationen, denn bis heute weiß niemand, wer genau eigentlich hinter dem Pseudonym "Satoshi Nakamoto" steht. Immer wieder gibt es zwar Krypto-Experten, die behaupten, den tatsächlichen Bitcoin-Erfinder gefunden zu haben, doch Beweise gibt es nicht.

Jetzt möchte der US-amerikanische Anwalt James A. Murphy eine Antwort erhalten - und zwar von offizieller Seite. Deshalb hat er im US-Bezirksgericht im District of Columbia eine Klage eingereicht. Er möchte Einsicht in sämtliche Unterlagen des Departments of Homeland erhalten, die sich mit der Identität von Satoshi Nakamoto beschäftigen.

Was weiß das Department of Homeland über Satoshi Nakamoto?

Special Agent Rana Saoud arbeitet für das Department of Homeland in den USA. Im Jahr 2019 wurde sie dadurch berühmt, dass sie angeblich während einer Konferenz behauptet hatte, dass sie die wahre Identität des Bitcoin-Erfinders kenne. Sie habe sogar Agenten damit beauftragt, die Person hinter dem Pseudonym in Kalifornien zu besuchen und ein Interview zu führen.

Bereits im Februar 2025 reichte James A. Murphy einen Antrag nach dem Freedom of Information Act (FOIA) ein, der allerdings vom Department of Homeland ignoriert wurde. Der Anwalt wollte genauere Einsichten in alle Dokumente haben, die damals in Verbindung mit Satoshi Nakamoto erstellt wurden. Jetzt klagte er gegen das US-Department, nachdem er auf seine Anfrage bisher keine Antwort erhalten hatte.

So viel ist Satoshi Nakamoto derzeit wert (Quelle: BiTBO.io)

Derzeit arbeiten die USA daran, eine eigene strategische Krypto-Reserve aufzubauen. Langfristig könnten so Milliarden in den BTC-Token fließen. Außerdem hatte bereits die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs im Januar 2024 in den USA die erste Kryptowährung der Welt noch weiter legitimiert und für eine steigende Akzeptanz in der Finanzwelt gesorgt. Allerdings gilt der BTC-Token als äußerst volatil im Vergleich mit klassischen Anlagewerten.

Zuletzt wurde ein Lebenszeichen von Satoshi Nakamoto im Jahr 2010 verzeichnet. Doch noch immer hält der BTC-Erfinder über 968.000 BTC-Token, die derzeit einen Wert von fast 77 Milliarden US-Dollar haben. Die Tatsache, dass er dieses Vermögen nicht in den vergangenen Jahren angefasst hat, gilt für viele Krypto-Experten als Indiz dafür, dass der Erfinder bereits verstorben ist. Sollte dies nicht der Fall sein - und sollte er mit dem Kauf seiner Token irgendwann in Zukunft beginnen -, könnte dies jedoch eine starke Krise auslösen. Alleine deshalb versuchen viele Anleger genauso wie der US-Anwalt Murphy herauszufinden, wer hinter dem Pseudonym steckt. Dass dies jedoch jemals von Erfolg gekrönt sein wird, gilt als eher unrealistisch.

