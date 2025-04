Cham (ots) -Der Family Business Award wird jährlich an ein Schweizer Familienunternehmen verliehen, das sich durch verantwortungsbewusstes Handeln und werteorientiertes, nachhaltiges Unternehmertum auszeichnet. Interessierte Familienunternehmen haben noch bis zum 30. April 2025 die Möglichkeit, sich für den Preis zu bewerben.Die AMAG stiftet seit 2012 in Erinnerung an den Firmengründer Walter Haefner den Family Business Award, um besonders unternehmerische und nachhaltige Familienunternehmen auszuzeichnen. Der Preis soll die Denk- und Wertehaltung sowie das Engagement von Familienunternehmen aufzeigen und ihre Wichtigkeit für die Schweizer Wirtschaft unterstreichen. Familienunternehmen tragen entscheidend zum hohen Wohlstand unseres Landes bei. Rund 90% aller Unternehmen in der Schweiz sind Familienunternehmen.Für die diesjährige Preisverleihung vom 10. September 2025 in Bern haben interessierte Familienunternehmen noch bis zum 30. April 2025 die Gelegenheit sich auf der Online-Plattform family-business-award.ch zu bewerben.Für den Preis zugelassen sind Schweizer Familienunternehmen, die sich durch nachhaltigen Unternehmergeist auszeichnen und mehr als 25 Mitarbeitende beschäftigen. Zudem muss mindestens ein Generationenwechsel erfolgt sein, das Verwaltungsratspräsidium oder die operative Geschäftsleitung ist durch ein Familienmitglied besetzt und die Kapitalmehrheit befindet sich im Familienbesitz.Das BeurteilungsverfahrenFür die Wahl des siegreichen Unternehmens ist eine hochkarätige Jury verantwortlich, die aus erfahrenen, fachlich bestens ausgewiesenen Persönlichkeiten besteht. Das Jurierungsverfahren hat das Center for Corporate Responsibility and Sustainability CCRS an der School of Management Fribourg (HES-SO) entwickelt. Dieses wissenschaftliche Verfahren bietet die Grundlage für eine objektive Bewertung der Bewerbenden durch die unabhängige Jury.Bisherige GewinnerunternehmenDie bisherigen Gewinner des Preises sind die folgenden Unternehmen: Max Zeller Söhne AG (2024), Gartenpflanzen Daepp (2023), Griesser AG (2022), Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG (2012).Pressekontakt:AMAG Group AGDino GrafLeiter Group CommunicationTelefon +41 44 269 53 00presse@amag.chAMAG Group AGClaudia IslerPublic Affairs & CRS ManagerTelefon +41 44 269 55 11presse@amag.chOriginal-Content von: AMAG Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001252/100930360