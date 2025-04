Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Während europäische CFD-Händler nach Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit suchen, wurde Mitrade EU Ltd. (https://www.mitrade.eu/about-us/mitrade?utm_source=PRN&utm_medium=PR5_1&utm_campaign=Mar-Awards_EU_DE), ein von CySEC lizenzierter CFD-Broker, dafür anerkannt, dass er diese Anforderungen übertrifft. Die Handelsplattform wurde vom World Business Outlook als "Most Reliable Broker Europe 2025" und vom International Business Magazine als "Best Digital CX Broker Global 2025" ausgezeichnet und bietet eine nahtlose und auf den Trader ausgerichtete Erfahrung, die sich flexibel an die sich ändernden Bedürfnisse der Trader anpasst.Der CFD-Handelsmarkt ist nach wie vor stabil, mit Deutschland als Spitzenreiter und starken Gemeinschaften in den Niederlanden und Polen. Auch der Einzelhandel nimmt zu und spiegelt den wachsenden Appetit auf Vielfalt wider. Die Wiener Börse meldete, dass die Zahl der Anleger in Österreich im Jahr 2024 um 200.000 auf 2,1 Mio. gestiegen ist, während die GPW angibt, dass Polen im Jahr 2024 einen Rekord von 1,798 Mio. Brokerage-Konten erreicht hat.Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Plattformen mit schneller Ausführung und wettbewerbsfähigen Spreads bietet Mitrade ein umfassendes Ökosystem mit Zugriff über mehrere Geräte, fortschrittlichen Tools zur Risikominderung, Marktinformationen, Bildungsinhalten und mehrsprachigem Support - Funktionen, die für die heutige europäische Handelsgemeinschaft immer wichtiger werden."Ob Daytrader oder Swingtrader - europäische Privatanleger diversifizieren über traditionelle Anlageklassen hinaus", sagte Kevin Lai, Vizepräsident der Mitrade Group. "In dieser wettbewerbsorientierten Ära der Neo-Broker unterscheiden wir uns durch unser Eintreten für einen integrativen Handel. Unsere CFD-Handelsplattform bietet Anlegern mit unterschiedlichen Portfolios, Fachkenntnissen und Strategien Zuverlässigkeit und maßgeschneiderten Support für die Navigation auf den Märkten."Als Reaktion auf das volatile Wirtschaftsklima im Jahr 2025 hat Mitrade sein Angebot an CFDs strategisch erweitert und gleichzeitig Bildungsinitiativen zur Förderung eines verantwortungsvollen Handels ausgebaut. Die jüngsten Auszeichnungen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur besten Handelsplattform, der Europa vertraut.Informationen zu MitradeMitrade EU ist eine preisgekrönte CFD-Trading-Plattform, die von der CySEC (CIF438/23) lizenziert ist. Sie gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die von ASIC, CIMA und FSC reguliert werden. Die Marke demokratisiert den Zugang zum globalen Markt und verbindet über 5 Mio. Händler mit CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe, ETFs und Aktien.Mitrade wird durch KI-gesteuerte Technologie angetrieben und bietet eine Ausführung im Mikrosekundenbereich, enge Spreads, fortschrittliche Risikominderung und Kompatibilität mit mehreren Geräten, wodurch ein intuitives, auf Investoren zugeschnittenes Handelserlebnis gewährleistet wird.CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Zwischen 74 % und 89 % der Konten von Kleinanlegern verlieren beim Trader mit CFDs Geld. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Besuchen Sie https://www.mitrade.com/ (https://www.mitrade.eu/?utm_source=PRN&utm_medium=PR5_1&utm_campaign=Mar-Awards_EU_DE) für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mitrade-cfd-broker-macht-mit-zwei-auszeichnungen-fortschritte-auf-dem-weg-zur-besten-handelsplattform-in-europa-302419662.htmlPressekontakt:Rachel Weiss,rachel.weiss@mitrade.comOriginal-Content von: Mitrade EU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179243/6008492