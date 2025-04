Pausenlos produzieren Menschen Informationen, wenn sie unterwegs sind - im Bus, im Auto und auf dem Roller. Welchen Wert haben solche Einblicke in unser Leben? Und wem gehören die Daten überhaupt? Der Balztanz der Systeme beginnt beim ersten Fingerzeig. Taxi gefällig? "Bestell"-Button in der App antippen, schon rasen Datenströme hin und her, um die perfekte Partie für den Passagier zu finden. Ort, Zeit, Entfernung, Staus, Umleitungen, verfügbare ...

