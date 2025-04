Bonn (www.anleihencheck.de) - Es wird allgemein erwartet, dass die Reserve Bank of India (RBI) auf ihrer Sitzung am 9. April den Leitzins um 25 Basispunkte auf 6,0% senken wird, so die Analysten von Postbank Research.Im Februar habe der neue RBI-Gouverneur die Zinsen zum ersten Mal seit fast fünf Jahren gesenkt, da sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt habe. Die Verbraucherpreisinflation habe sich abgeschwächt und sei im Februar von 4,26% im Vormonat auf ein Sieben-Monats-Tief von 3,61% gefallen. Die RBI habe die Wachstums- und Inflationsrisiken bisher geschickt ausbalanciert. Der US-Zollsatz von 26%, der auf Indien erhoben werde, dürfte sich auf das Wachstum auswirken, sollte aber keine wesentlichen Folgen für die Preise haben. Seit Dezember habe die RBI mehrere liquiditätssteigernde Maßnahmen ergriffen. Zu diesen würden eine Senkung des Mindestreservesatzes (CRR) um 50 Basispunkte auf 4,0%, Offenmarktkäufe, USD/INR-Swapauktionen und Auktionen für langfristige variable Zinssätze zählen. Die RBI habe kürzlich Offenmarktkäufe für April angekündigt. Die Interbankenliquidität sei knapp und der Tagesgeldsatz trotz der Lockerung hoch. Nach Konsensschätzungen dürfte der Mindestreservesatz unverändert bei 4,0% bleiben. ...

