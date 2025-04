Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Börsenturbulenzen haben sich gestern fortgesetzt und vor allem die Aktienkurse sind zum Wochenauftakt massiv unter Druck geraten, so die Analysten der Helaba.Zweistellige Verluste seien zwischenzeitlich auch hierzulande zu verzeichnen gewesen. Bemerkenswert sei die Tatsache gewesen, dass es für Safe-haven-Klassiker nur begrenzte oder gar keine positiven Impulse gegeben habe. So hätten Bundes- und US-Staatsanleihen zwar freundlich in die Woche gestartet, angesichts des Absturzes der Börsenindices seien die Kursgewinne aber eher verhalten und zudem nicht von Dauer gewesen. Auch Gold habe nicht profitieren können, und der Bitcoin habe ebenfalls abgeben müssen. ...

