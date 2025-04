Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Rentenmärkten hat in der vergangenen Woche deutlich gedreht, so die Analysten der DekaBank.Habe zu Beginn noch die Erwartung umfangreicher Ausgabenprogramme für Verteidigung und Infrastruktur dominiert, hätten nach den Zollankündigungen von Präsident Trump am vergangenen Mittwoch die Konjunktursorgen spürbar zugenommen. Die Renditen seien insbesondere in den USA kollabiert. Die Antizipation schnellerer Leitzinssenkungen der EZB habe aber auch hierzulande über alle Laufzeiten hinweg die Renditen von Bundesanleihen zurückgehen lassen. Trotz ebenfalls rückläufiger Inflationserwartungen habe die Steilheit der Bundkurve dabei jedoch weiter zugenommen. Obwohl die Verluste an den Aktienmärkten mittlerweile auch zu einer Ausweitung der Risikoprämien von Unternehmensanleihen geführt hätten, hätten langlaufende Bundesanleihen somit nur wenig von einer Flucht in Qualität profitiert. Die Spreads von Frankreich, Italien und Spanien hätten sich in dem Risk-off-Umfeld moderat ausgeweitet. (Märkte im Fokus vom 07.04.2025) (08.04.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...