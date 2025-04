Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte rund um den Globus sind in Aufruhr, so die Analysten der Helaba.Seit Mittwochabend dominiere die Angst das Geschehen, dass das riesige Zollpaket der USA sowie Gegenreaktionen wie beispielsweise in China die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnten. Das R-Wort mache die Runde. Auch ohne einen Abschwung seien Wohlstandsverluste programmiert, denn die internationale Arbeitsteilung stifte Nutzen - auch in Ländern, die mehr konsumieren als produzieren würden. Die inflationsdämpfenden Effekte, die die Finanzierungsbedingungen günstig halten würden, seien hierbei hervorzuheben. Eine Rückabwicklung dessen könne nicht die gleichen positiven Effekte haben. Insbesondere in den USA würden zunächst die Inflationsraten abseits der Ölprodukte nach oben geschoben, und dies sorge dafür, dass die FED in einer abwartenden Haltung verharre. Zumal die Arbeitsmarktlage bislang als gut ausgelastet zu bezeichnen sei und die Lohnsteigerungen weiterhin ansehnlich seien. ...

