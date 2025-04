EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

Q1-Zahlen 2025: Bijou Brigitte verzeichnet einen Konzernumsatz von 66,2 Mio. EUR Hamburg, 08. April 2025 - Der Umsatz des Bijou Brigitte-Konzerns lag in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres vorläufigen Zahlen zufolge bei 66,2 Mio. EUR und damit 2,0 % unter dem Umsatz des entsprechenden Quartals im Vorjahr (Q1 2024: 67,6 Mio. EUR). Diese Umsatzentwicklung ist vor allem auf eine gedämpfte Konsumstimmung in Deutschland zurückzuführen, die sich im März aufhellte. Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2024 werden im April 2025 veröffentlicht. Die Hauptversammlung ist für den 24. Juni 2025 als Präsenzveranstaltung in der Hamburger Handwerkskammer geplant. Ansprechpartnerin für Rückfragen: Evelyn Elsholz Investor Relations / Wirtschaftspresse Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com



