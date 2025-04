Bonn (ots) -In einer Zeit, in der die Herausforderungen der Welt immer präsenter werden, widmet sich phoenix mit einem Doku-Thementag dem facettenreichen Kontinent Europa. Unter dem Titel "Europa - Heimat in Vielfalt" lädt phoenix die Zuschauer ein, die kulturelle, geografische und historische Vielfalt Europas zu entdecken und zu erleben.Von den majestätischen Alpen bis zu den weiten Stränden der Atlantikküste, von den pulsierenden Metropolen bis zu den idyllischen Dörfern - Europa ist ein Schmelztiegel der Kulturen, Sprachen und Traditionen.Der Thementag erzählt Geschichten von Menschen, die in den unterschiedlichsten Regionen Europas leben und stellt damit die verschiedensten Gesichter europäischen Lebens dar. Die reichhaltige Vielfalt der Natur kommt dabei jedoch nicht zu kurz. Bezaubernde Bergwelten, faszinierende Flusslandschaften oder spektakuläre Strände Europas prägen den Kontinent in Nord und Süd genauso wie in Ost und West. All das gilt es zu entdecken und zu erfahren, in welchem lebenswerten Kontinent wir zu Hause sind.Der Doku-Thementag bei phoenix feiert Europa als unsere Heimat in Vielfalt.Eines der Programm-Highlights ist ab 20.15 Uhr die sechsteilige Dokumentation "Strände Europas" (ZDF/Arte 2024) mit Spiekeroog (20.15 Uhr), Dune du Pilat (21:00 Uhr), Santorini (21:45 Uhr), Sardinien (22:30 Uhr), Pozzouli (23:15 Uhr) und Kurische Nehrung (00:00 Uhr).Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6008580