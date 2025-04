Die in Frankfurt ansässige Chargemaker GmbH hat im Hochhausquartier FOUR Frankfurt das Management der Ladeinfrastruktur. übernommen Von den insgesamt 965 Stellplätzen des Quartiers sollen am Ende 300 mit Ladepunkten ausgestattet werden. Die 300 Stellplätze sind schon heute dafür vorgerüstet. In der ersten Installationsphase wurden knapp 100 Ladepunkte realisiert und von Chargemaker in den laufenden Betrieb übernommen, wie das Unternehmen mitteilt. ...

