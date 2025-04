Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Umsatz von Leadec ist im Geschäftsjahr 2024 auf über 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Erstmals haben Lösungen für Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft die 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke überschritten. Der Servicespezialist für Fabriken und ihre Infrastruktur ist mit rund 22.500 Mitarbeitenden in 16 Ländern tätig.Der Umsatz der Leadec-Gruppe ist um 6 Prozent auf über 1,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2024 gestiegen. Neben Nordamerika entwickelte sich insbesondere das Wachstum in Osteuropa und Südwesteuropa positiv. Mit den neuen Gesellschaften in Spanien und Portugal konnte das Unternehmen seine Marktpräsenz deutlich ausbauen."Dank unserer konsequenten Strategie hat Leadec den Umsatz 2024 erneut gesteigert. Erfolgsfaktoren sind die Diversifikation in neue Branchen, die Begleitung unserer Kunden in neue Märkte, die Stärkung unseres technischen Serviceportfolios und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Organisation. Unser Operational Excellence Programm, digitale Lösungen, schlanke Strukturen und eine starke operative Ausrichtung gewährleisten eine hohe Effizienz", sagt Markus Glaser-Gallion, CEO der Leadec-Gruppe.Diversifizierung fortgesetztLeadec erbringt zahlreiche Leistungen für die Automobilindustrie. Hier eröffnen sich mit der Elektromobilität und Batterieherstellung für den Servicespezialisten neue Felder. Über 40 Prozent des Umsatzes stammen mittlerweile aus anderen Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau oder Konsumgüter.Besonders dynamisch entwickeln sich die Aktivitäten im Bereich der Paket- und Warenverteilzentren mit neuen Kunden und Aufträgen. Dabei handelt es sich um Automatisierungsprojekte, die bis weit ins Jahr 2026 laufen. Zudem unterstützt Leadec seine Kunden mit Services vor Ort, beispielsweise in 21 Verteilzentren von Mercado Livre in Brasilien. Interne Logistikdienstleistungen wie Entsorgung und Ersatzteilmanagement gewinnen auch bei Kunden anderer Branchen zunehmend an Bedeutung.Nachhaltig, digital und sicherMit den "Green Factory Solutions" unterstützt Leadec seine Kunden dabei, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. 2024 wurden damit erstmals mehr als 100 Millionen Euro umgesetzt. Die Lösungen umfassen unter anderem die Optimierung des Energiemanagements in Fabriken, Installation von Photovoltaikanlagen, EV-Ladestationen, intelligente Beleuchtungssysteme sowie ein durchdachtes Abfallmanagement, die Reparatur und Wiederaufbereitung von Hochvoltbatterien.Neben Nachhaltigkeit spielt Digitalisierung eine Schlüsselrolle für den Geschäftserfolg von Leadec. Die digitale Plattform Leadec.os ermöglicht eine durchgängige Erfassung von Prozessen und bietet maximale Transparenz. Aktuell ist sie in elf Ländern implementiert und wird von über 2.100 Anwendern täglich genutzt. Ergänzt wird sie durch die selbst entwickelte "Leadec Industrial Cloud", die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Large Language Models (LLMs) unterstützt. Dies ermöglicht eine kosteneffiziente Skalierung bestehender und neuer digitaler Services.Arbeitssicherheit bleibt ein zentrales Anliegen, an dem durch die konzernweite Initiative "Safety - it's your life" kontinuierlich gearbeitet wird. Mit einer Lost Time Injury Rate (LTI-Rate) von 1,0 verzeichnete Leadec 2024 die niedrigste Unfallhäufigkeit in seiner Geschichte. Pro eine Million geleistete Arbeitsstunden gab es nur einen Unfall mit mindestens einem Fehltag.Gut aufgestellt für die Zukunft"Wir blicken optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025, in dem wir unsere Position weiter ausbauen wollen. Bereits im Januar haben wir Servycat in Spanien übernommen, ein auf technische Dienstleistungen für die Lebensmittelindustrie spezialisiertes Unternehmen. Wir setzen unseren Digitalisierungskurs mit hohem Tempo fort und investieren gezielt in die Qualifizierung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden", zeigt sich Markus Glaser-Gallion zuversichtlich.Über LeadecLeadec ist der global führende Servicespezialist für den gesamten Lebenszyklus der Fabrik und ihrer Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart erzielte 2024 einen Umsatz von über 1,3 Mrd. Euro mit rund 22.500 Mitarbeitenden weltweit. Über LeadecLeadec ist der global führende Servicespezialist für den gesamten Lebenszyklus der Fabrik und ihrer Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart erzielte 2024 einen Umsatz von über 1,3 Mrd. Euro mit rund 22.500 Mitarbeitenden weltweit. In mehr als 800 Fabriken weltweit unterstützt Leadec seine Kunden mit über 60 Jahren Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion.