Lutherstadt Wittenberg (ots) -GOLDEN TOAST sorgt für royales Flair in der Küche und launcht das neue Vegan Brioche Sandwich - ein himmlisch softes, vollmundiges Brioche, das zu 100 % vegan ist. Und wer könnte diesen glamourösen Newcomer besser in Szene setzen als die strahlende Ruby O. Fee? In der exklusiven Social-Media-Kampagne von GOLDEN TOAST schwingt die Schauspielerin das Zepter und begeistert als moderne "Marie Antoinette" im Gen Z-Style. Ihr königlicher Titel? Natürlich "Queen of Bread"!"Nein, das ist nicht soft genug! Meine königlichen Hände brauchen etwas Weicheres!" Mit dieser humorvollen Attitude stürmt Ruby O. Fee als selbsternannte "Queen of Bread" durch den Palast - bis sie sich schließlich vom unwiderstehlich fluffigen Brioche Sandwich verzaubern lässt. Die Kampagne, die kürzlich auf den Social-Media-Kanälen von GOLDEN TOAST gestartet ist, setzt auf unterhaltsame Kurzvideos, die royale Genussmomente mit einer Extraportion Augenzwinkern inszenieren. Von der königlichen Morgenroutine mit softem Brioche über den Snack für zwischendurch bis hin zum abendlichen Mahl mit goldbraun getoastetem Sandwich: Ruby O. Fee zeigt, wie man das Leben mit Stil genießt - ganz ohne königliche Kompromisse.Ein Hauch Luxus im BrotregalDas neue GOLDEN TOAST Vegan Brioche Sandwich vereint den beliebten, vollmundig-buttrigen Geschmack eines klassischen Brioches mit einer 100 % veganen Rezeptur - für alle Sandwich-Lover, die bewussten Genuss mit einer Extraportion Glamour kombinieren wollen. Die extra dicken, super soften Scheiben sorgen für unwiderstehlichen Genuss - ob pur oder kreativ belegt, getoastet oder ungetoastet.Die praktische 375g-Kleinpackung ist ab sofort erhältlich und ideal für alle, die das royale Brioche-Feeling probieren wollen. GOLDEN TOAST setzt damit auf den anhaltenden Brioche-Trend und trifft gleichzeitig den Geschmack der Gen Z und Millennials, die Wert auf pflanzliche Alternativen legen. Ruby O. Fee verleiht der Marke dabei nicht nur ein royales Gesicht, sondern setzt den Trend fort, alltägliche Momente mit einer Prise Extravaganz zu versehen - denn ein echtes Genusserlebnis ist einfach "too soft to resist"!Weitere Informationen rund um das neue Vegan Brioche Sandwich sowie die Marke GOLDEN TOAST gibt es unter www.goldentoast.de.