Erfurt (ots) -Der kleine Nachwuchs-Spatz Richard begibt sich in ein neues Abenteuer und versucht, seine Freundinnen und Freunde aus den diebischen Krallen eines Pfaus zu befreien. KiKA zeigt den Animationsfilm "Überflieger - Das Geheimnis des großen Juwels" (NDR) am 11. April 2025 um 19:30 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Untertitel sind verfügbar.Inhalt: Richard, der vorwitzige Jungspatz, der von einer Storchenfamilie adoptiert wurde, genießt die Überwinterung im nördlichen Afrika - nun wird es Zeit für die Heimreise und die Ernennung eines Leitstorch-Lehrlings, der den Schwarm anführt. Als aber nicht Richard, sondern sein Storchenbruder Max auserwählt wird, ist er beleidigt und gerät unerwartet in ein turbulentes Abenteuer: Das Spatzen-Mädchen Samia und ihre Bande befinden sich in den Fängen eines tyrannischen und eitlen Pfaus. Sie können ihre Freiheit erst zurückerlangen, wenn sie für ihn ein großes Juwel finden. Richard versucht, seinen neuen Freundinnen und Freunden zu helfen, muss dafür aber lernen, auf andere zu vertrauen.In dem Animationsfilm für Grundschulkinder geht es um die Suche nach sich selbst und dem eigenen Platz in der Welt, wobei die Protagonistinnen und Protagonisten lernen müssen, ihr Ego zurückzustellen und im Team zu arbeiten."Überflieger - Das Geheimnis des großen Juwels" ist eine Produktion von Knudsen Pictures in Ko-Produktion mit Walking the Dog und Den siste skilling sowie BNP Paribas Fortis Film Finance, Mediefondet Zefyr, dem Norddeutscher Rundfunk, Magellan Films und Senator Film Produktion. Beim NDR verantwortet Holger Hermesmeyer die Redaktion.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.