Der Schweizer Energiekonzern verzeichnet kurzfristige Kursschwankungen, behält jedoch ein Jahresplus von über 13 Prozent bei moderater Bewertung im Branchenvergleich.

Die Aktie des Schweizer Energiekonzerns BKW zeigt sich in den letzten Tagen weiterhin volatil. Am gestrigen Montag musste das Papier im SIX-Handel deutliche Verluste hinnehmen und fiel um 3,8 Prozent auf 147,40 CHF. Nach einem positiven Start in den heutigen Dienstag mit anfänglichen Gewinnen von 0,8 Prozent auf 148,60 CHF am Vormittag, rutschte der Kurs im weiteren Tagesverlauf wieder ab. Aktuell notiert die Aktie bei 158,20 EUR, was einem Rückgang von 0,63 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz der aktuellen Schwäche verzeichnet die BKW-Aktie auf Jahressicht noch immer ein Plus von 13,81 Prozent, liegt jedoch mit 11,35 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 161,90 CHF, das erst vor kurzem am 10. März 2025 erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Die jüngsten Kursrückschläge scheinen die Mehrheit der Analysten nicht zu beunruhigen. Von den vier Experten, die das Unternehmen derzeit bewerten, empfehlen drei den Titel zum Kauf (75 Prozent), während einer zum Halten rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 173,75 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 18 Prozent entspricht. Besonders positiv bewerten die Analysten die Aussichten für die Umsatzentwicklung des Schweizer Energieversorgers. Die Fundamentaldaten sprechen ebenfalls für das Unternehmen: Mit einem aktuellen KGV von 13,42 und einem KUV von 1,84 ist die Bewertung im Branchenvergleich moderat. Allerdings weisen Experten auf die begrenzten Wachstumsperspektiven beim Gewinn je Aktie in den kommenden Jahren hin, was die aktuelle Konsolidierungsphase erklären könnte.

