Einstufung von Montega AG zu PORR AG



Unternehmen: PORR AG

ISIN: AT0000609607



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.04.2025

Kursziel: 30,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Eve of Construction - Capital Markets Day untermauert Erwartungen an langjährigen profitablen Wachstumspfad



PORR hat jüngst den Geschäftsbericht 2024 vorgelegt und einen Capital Markets Day in Wien veranstaltet, an dem wir teilgenommen haben. Angesichts der bereits heute starken Baunachfrage in PORRs wichtigsten Sparten (Infrastruktur- und Tiefbau) sowie visibler Impulse für die europäische Bauindustrie insgesamt (staatliche Investitionen durch Reform der Schuldenbremse in Deutschland, Wiederaufbau Ukraine) dürfte PORR über die nächsten Jahre hinweg kräftigen Rückenwind verspüren.



Guidance, Mittelfristziel und Dividende: Neben der Bestätigung der vorläufigen Zahlen (vgl. Comment vom 27.02.2025) bewegte sich auch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr im erwarteten Rahmen. So geht PORR 'auf Basis des kontinuierlich hohen Auftragsbestands von 8,5 Mrd. EUR [...] von einer moderaten Leistungs- und Umsatzsteigerung sowie von einer EBIT-Marge von 2,8 bis 3,0% aus' (MONe: 2,9%). Bis 2030 wird hinsichtlich der EBIT-Marge eine Zielbandbreite von 3,5 bis 4,0% angestrebt, wohingegen wir uns seit der Coverage-Aufnahme im September 2023 mittelfristig deutlich konservativer positioniert und zuletzt für 2030 eine Marge von 2,5% angesetzt hatten. Positiv überraschte darüber hinaus der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,90 EUR (MONe: 0,80 EUR), der nach dem Kursrücksetzer infolge des 'Trump-Crashs' aktuell eine Dividendenrendite von 3,7% bedeutet. Zu betonen ist, dass PORR keinerlei US-Exposure aufweist und insbesondere im Infrastrukturbau vor allem öffentliche Auftraggeber hat.

Bau als Megatrend: Umsatzseitig stellte PORR im Rahmen des CMD bis zum Ende der Dekade einen Zuwachs von ca. 1 Mrd. EUR in Aussicht, was sich mit unseren Prognosen weitgehend deckt. Die durch das Sondervermögen nun grundsätzlich verfügbaren Mittel einer neuen deutschen Bundesregierung um den designierten Bundeskanzler Merz dürften nach Ansicht des Vorstands erst in zwei bis drei Jahren in konkreten Bauprojekten münden. Dennoch bezeichnete der CEO Deutschland neben der Ukraine als 'Baumarkt der nächsten zehn Jahre'. Allerdings wurde ausgeschlossen, dass PORR selbst im ukraninischen Markt aktiv werden wird. Vielmehr sollte der Konzern indirekt von der Bindung der Kapazitäten größerer Wettbewerber in der Ukraine profitieren. Für die bestehenden sieben Heimmärkte wurden u.a. die folgenden starken Wachstumstreiber genannt (Umsatzanteil PORR gerundet in Klammern):

* Datencenter (1%): Bis 2032 wird durch KI- und Cloud-Anwendungen eine CAGR von ca. 13% erwartet, womit sich der Markt in diesem Zeitraum etwa verdoppeln dürfte.



* Gesundheitseinrichtungen (2%): Nicht zuletzt durch den demographischen Wandel wird bis 2030 eine CAGR von 4,8% für den Bau von Kliniken, Seniorenheimen oder medizinischen Forschungsstätten erwartet, die PORR als One-Stop-Shop adressiert.



* Energiebauten (3%): Bis 2027 sollten vielfältige Projekte rund um die Energiewende (z.B. Pumpspeicherkraftwerke, Stromtrassen, Pipelines) eine CAGR von 3,8% bewirken.



* Schienenwege (7%): Unabhängig vom Sondervermögen plant die Deutsche Bahn bis 2027 Investitionen i.H.v. 50 Mrd. EUR in das Schienennetz, in Polen und den CEEMärkten sind es bis 2029 ca. 48 Mrd. EUR und bei der ÖBB rund 3,5 Mrd. EUR p.a.



* Industriebau (7%): Für den Industriebau erwartete EUROCONSTRUCT zuletzt nach einem konjunkturell bedingten Rückgang (2025e: -2,1% yoy) eine Trendwende in 2026 (+1,7% yoy) und 2027 (+1,0% yoy), angesichts der noch unabsehbaren Folgen der Zollpolitik Trumps erachten wir diese Prognosen jedoch als die unsichersten.



* Wohngebäude (8%): Der massive Rückstand im Wohnbau bedingt schnelleres und kostengünstigeres Bauen, wobei PORR u.a. durch LEAN Construction eine spürbare Kostendegression auf rund 2.000 EUR/qm (statt heute 2.600-3.500 EUR/qm) avisiert.



Fazit: Neben dem offenkundigen Investitionsbedarf im 'klassischen' Infrastrukturbau (Brücken, Tunnel, Straßen; Umsatzanteil PORR: ca. 50%) verschaffen die oben genannten Bausparten dem Konzern zusätzlichen Rückenwind. Darüber hinaus sieht der Vorstand Profitabilitätspotenziale durch Kostensparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen (LEAN Construction). Vor diesem Hintergrund erachten wir es als visibel, dass PORR trotz der Handelskonflikte den profitablen Wachstumspfad über die kommenden Jahre hinweg fortsetzen kann. Wir heben sowohl die mittelfristigen Margenerwartungen (Ø20252028e: +40 BP auf 3,2%) als auch die TV-Marge (+20 BP auf 2,0%) an und bestätigen unser Anlageurteil 'Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 30,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR).



