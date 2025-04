NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Luxussektor gehe in eine Phase erhöhter Unsicherheit nicht in allzu guter Verfassung, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Eine konkrete Einschätzung sei wegen der vielen Unwägbarkeiten schwierig. Die Bewertung von Hugo Boss sei günstig, aber es fehle an Impulsen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 07:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7