© Foto: Fatih Aktas - picture alliance / AA

Larry Fink schlägt Alarm: Viele CEOs sehen die USA bereits in der Rezession. Trumps Zölle könnten die Inflation anheizen - und die Märkte um weitere 20?Prozent einbrechen lassen.Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, sieht die USA bereits in einer wirtschaftlichen Abwärtsbewegung. Bei einer Veranstaltung des Economic Club of New York sagte er gegenüber Bloomberg: "Die meisten CEOs, mit denen ich spreche, würden sagen, dass wir uns wahrscheinlich gerade in einer Rezession befinden." Fink sieht die neue Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump als zentrale Gefahr für die Wirtschaft - und insbesondere für die Inflation. Sollte Trump seine angekündigten Importzölle …