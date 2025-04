Donald Trumps Ankündigung hoher Zölle hat die Börsen weltweit erschüttert. Bei einigen Online-Brokern und -Banken bekamen Anleger:innen am Montagmorgen zusätzliche Probleme. Donald Trumps "Liberation Day", seine Ankündigung hoher Zölle für wichtige Handelspartner, löste ein weltweites Börsenbeben aus. Die Aktienkurse stürzten am Montag so stark ab wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Das traf auch viele Privatanleger:innen, die beim Blick ...

