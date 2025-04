© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Der Technologieriese Broadcom entfacht mit einem überraschenden Rückkaufprogramm frischen Optimismus bei verunsicherten Anlegern.Der US-amerikanische Halbleiter- und Softwarekonzern Broadcom hat am Montagabend ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 10 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Rückkäufe sollen bis zum 31. Dezember 2025 laufen und können sowohl über den offenen Markt als auch über privat ausgehandelte Transaktionen erfolgen. Signal an den Markt: Broadcom unterstreicht Vertrauen in die eigene Stärke Mit der Ankündigung sendet Broadcom ein deutliches Signal an Investoren - trotz eines zuvor schwierigen Monats für Technologiewerte. Nach einem Kursrückgang von …