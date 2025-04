Deutsche Post (DHL): Speziallogistik für Gesundheitsbranche im Ausbau | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post (DHL)

WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Ticker: DHL

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 33,55 EUR Marktkapitalisierung 39,45 Mrd. EUR Umsatz 2024 84,19 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) 33,50 % KGV 2025* 11,28 4 Wochen Performance + 7,87 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025* 5,30 % Branche Gütertransport

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzernumsatz konnte 2024 auf 84,2 Mrd. EUR gesteigert werden, was einer Steigerung um 2,4 Mrd. EUR oder 3 Prozent entspricht. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) nahm hingegen um gut 500 Mio. EUR auf 5.886 Mrd. EUR nach. Es ist damit der zweite Rückgang hintereinander. Die Umsatzrendite ist auf 7,0 Prozent gefallen, nachdem sie 2021 noch 9,8 Prozent betragen hat. Auch das Konzernjahresergebnis lag mit 3.332 Mio. EUR unter dem Wert des Vorjahres (3.675 Mio. EUR). DHL konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings die Eigenkapitalquote von 34,2 Prozent auf 34,6 Prozent erhöhen. 2024 waren weltweit 601.723 Menschen bei DHL beschäftigt. Damit ist DHL einer der weltweit größten Arbeitgeber.

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie lag 2024 bei 2,86 EUR nach 3,09 EUR im Vorjahr. Trotz der rückläufigen Ergebniszahlen schüttet der Konzern 2024 eine Dividende von 1,85 EUR aus.

DHL hat angekündigt ihr Angebot an Speziallogistik für die Gesundheitsbranche auszubauen. Dafür wird der Konzern bis 2030 weltweit ca. 2 Mrd. EUR investieren. Die Hälfte des Investments soll in den USA fließen. DHL sieht gerade in diesem Segment ein hohes Wachstumspotential. Vor allem die Nachfrage nach Lieferketten-Dienstleistungen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Geplant ist, die mit der Gesundheitsbranche generierten Umsätze bis 20230 zu verdoppeln. Ziel des Unternehmens ist es in dem margenstarken Geschäft neue Nischen zu besetzen, um damit auch einen breiteren Teil der Nachfrage zu bedienen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte Anfang August ein Hoch bei 42,40 EUR formatieren. Dieses Hoch wurde aber direkt abverkauft. Der Anteilsschein hat es zwar geschafft nachfolgend eine kleine Erholungsbewegung abzubilden, die aber auch keine Substanz hatte. Es ging ab Mitte September sukzessive abwärts. Die Erholungen, die sich bis Mitte Januar eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung wurde das Januar Tief wieder angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Der Februar war von deutlichem Kaufinteresse geprägt. Die Aktie konnte sich gestern mit einem GAP up deutlich über die 43 EUR-Marke schieben. Zwar stellte sich nachfolgend auch etwas Schwäche ein, das Papier schaffte es zunächst sich im Bereich der 42 EUR zu etablieren, gab diese Marke nachfolgend aber auf. Es ging dynamisch und mit Momentum abwärts. Die Aktie fiel in den letzten beiden Handelswochen deutlich unter hat sich aktuell verbindlich unter der 200-Tage-Linie (aktuell bei 40,60 EUR) etabliert.

Damit hat sich das Tageschart bärisch eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie notiert, solange könnte die Schwäche weiter anhalten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten zunächst die 29,68 EUR sein. Kann das Papier hier keinen Boden formatieren, so könnten sich die Rücksetzer weiter in Richtung der 25 EUR-Marke ausdehnen....

