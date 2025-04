Von der Markterholung am Dienstag profitiert auch die Deutsche Bank-Aktie. Aktuell verbessert sie sich um +3,8% und steht bei 18,60 €. Seit dem Hoch Ende März beträgt der Kursrückgang rund -20%. Was hier zu erwarten? US-Zölle belasten indirekt Die Banken exportieren keine Waren in die USA, somit fallen auch keine Zölle an. Und dennoch sind sie indirekt von den Auswirkungen betroffen. Banken verleihen Kredite an Unternehmen, und diese wiederum sind ...

