Der Engineering-Dienstleister verzeichnet einen Kursgewinn von über 2,6% und hält Dividende konstant, während Experten erhebliches Wachstumspotential prognostizieren.

Die Bertrandt Aktie verzeichnet am 8. April 2025 einen bemerkenswerten Anstieg von 2,63% auf 22,43 EUR, nachdem das Unternehmen gestern seinen Handelstag mit einem Plus von 0,68% abgeschlossen hatte. Diese positive Entwicklung steht im deutlichen Kontrast zur Jahresbilanz des Engineering-Partners, der im Vergleich zum Vorjahr einen dramatischen Kursverlust von nahezu 50% hinnehmen musste. Besonders auffällig: Trotz der erheblichen Verluste im vergangenen Geschäftsjahr 2024, als ein Fehlbetrag von 77,2 Millionen Euro zu Buche schlug, bleibt die Dividendenausschüttung mit 0,25 EUR pro Aktie bestehen - ein klares Signal an verunsicherte Anleger.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotential

Die aktuelle Bewertung der Bertrandt Aktie wirft Fragen auf: Mit einem KUV von nur 0,19 und einem KCV von 2,96 erscheint das Papier nach fundamentalen Maßstäben deutlich unterbewertet. Diese Einschätzung teilen auch die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten - sie vergeben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00 EUR, was einem Aufwärtspotential von über 46% entspricht. Besonders optimistische Experten sehen sogar Kurse bis zu 46,00 EUR als möglich an. Die Hälfte der Analysten empfiehlt einen Kauf, während die andere Hälfte zum Halten rät - ein Verkaufssignal gibt derzeit niemand. Als Stärken werden insbesondere das erwartete Gewinnwachstum in den kommenden Jahren sowie die kürzlich nach oben korrigierten Gewinnprognosen angeführt.

