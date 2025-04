Drei Tage in Folge zählte Vonovia zur DAX-Spitze. Heute ist die Outperformance vorbei. Das gleiche Bild zeigt sich beim Blick auf die zweite und dritte Börsenreihe. Auch hier sind die Immobilien-Aktien am Dienstag deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.Der DAX legte heute am frühen Nachmittag rund 1,5 Prozent zu. Bei Vonovia steht ein Minus in gleicher Höhe auf der Kurstafel. Damit nimmt die Aktie des Wohnungsriesen den letzten Platz unter allen 40 Werten ein.Auch unterhalb des DAX zählen Immobilienwerte ...

