8. April 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das "Unternehmen" oder "Opawica"), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edel- und Basismetallprojekte im Goldgürtel Abitibi gerichtet ist, informiert über den aktuellen Stand seiner Explorationskampagne 2025 auf dem Konzessionsgebiet Bazooka ("Bazooka") in der kanadischen Provinz Quebec. Das Unternehmen hat insgesamt zehn Diamantbohrlöcher über 2.000 Meter niedergebracht und 610 Kernproben zur Analyse eingereicht, um die Mineralzusammensetzung und den Gehalt zu bestimmen.

In den zehn Bohrlöchern hat unser Team die namhafte Verwerfung Cadillac-Larder mehrfach erfolgreich durchteuft und dabei eine vielversprechende Mineralisierung entdeckt, die das lokale Verständnis der Mineralisierungsmuster unterstreicht. Die Verwerfung Cadillac-Larder Lake ist eine wichtige Struktur im Grünsteingürtel Abitibi, der für seine reichhaltige Mineralisierung bekannt ist und als geologisches Rückgrat für Dutzende von kommerziellen Minen in der Region dient.

Das erprobte Bohrloch OP-25-27 wurde bis in eine Tiefe von 171 m niedergebracht. Zwischen 114 und 156,5 m wurde ein feinkörniges grünlich-olivgraues Gestein durchteuft. Die Serizitformation ist durchgängig vorhanden, wobei stellenweise auch Fuchsit und Verkieselungen auftreten. Die Formation ist leicht zerklüftet; ausgenommen davon ist ein kleiner Bereich zwischen 145,5 und 148,0 m, der wahrscheinlich ultramafisch ist und in dem zwei kleine Scherzonen festgestellt werden können. Bis in eine Tiefe von 132 m ist Arsenopyrit in Mengen von 1-2 % vorhanden, der Anteil geht jedoch jenseits dieser Tiefe auf einen Spurenwert zurück. Ab 148 m Tiefe tritt feinkörniger Pyrit in Mengen von 1-2 % m auf, wobei das lokale Erzgang-Stockwerk zwischen 152 m und 156 m Tiefe auf 15 % ansteigt (siehe Foto unten).

An den folgenden Stellen absolvierte das Unternehmen XRF-Messungen

- 118,50 m: 2,20 % As; 190 ppm Au; 1.061 ppm Ni; 4.117 ppm Cr

- 130,50 m: 795 ppm As; 11 ppm Au; 643 ppm Ni; 2.475 ppm Cr

- 143,95 m: 828 ppm As; 16 ppm Au; 1.127 ppm Ni; 1.564 ppm Cr

- 156,00 m: 354 ppm As; 8 ppm Au; 458 ppm Ni; 109 ppm Cr

Die Röntgenfluoreszenz (XRF) ist eine zerstörungsfreie Analysetechnik zur Bestimmung der elementaren Zusammensetzung von Materialien wie Bohrkernen. XRF-Analysegeräte bestimmen die chemischen Eigenschaften einer Probe durch Messung der fluoreszierenden (oder sekundären) Röntgenstrahlung, die von einer Probe emittiert wird, wenn diese durch eine primäre Röntgenquelle angeregt wird. Die Ergebnisse liefern lediglich einen Hinweis auf die Menge der vorhandenen Minerale. Zur genauen Ermittlung des Gehalts einer Basis- und Edelmetallmineralisierung ist eine zertifizierte Analyse der Kernproben erforderlich.

Blake Morgan, CEO von Opawica Explorations, sagt dazu: "Das aktuelle Bohrprogramm macht außerordentlich gute Fortschritte und bestätigt unsere Erwartungen sowohl in puncto Mineralisierung als auch in puncto Abschnittslänge. Dank der Fülle an Daten, die wir in den letzten Jahren erhoben haben, verfügen wir über einige sehr spannende Bohrziele. Das Team war auf Grundlage der früheren Daten und Ergebnisse zuversichtlich, dass wir deutlich mächtigere Abschnitte finden würden, und diese Erwartung hat sich bestätigt. Mit vorrangigen Zielen über mehr als 10.000 m auf dem Konzessionsgebiet Bazooka sowie vorrangigen Zielen über 10.000 m auf dem Konzessionsgebiet Arrowhead haben wir noch einen langen Weg vor uns. Anhand der Analyseergebnisse werden wir uns ein vollständiges Bild machen können und wir freuen uns darauf, diese so bald wie möglich zu veröffentlichen. Wir werden in Kürze weitere Updates zu den Bohrungen bereitstellen."

Die Analyse der Kernproben erfolgt im Labor von ALS Chemex in Rouyn-Noranda, 165 Rue Jacques-Bibeau, Quebec (eine nach ISO/IEC 17025:2005 akkreditierte Einrichtung). Das Probenahmeprogramm wird von den Mitarbeitern des Unternehmens unter der Leitung von Herrn Yvan Bussieres, P.Eng., durchgeführt. Beim Transport und der Lagerung aller Proben wird eine sichere Verwahrungskette eingehalten. Die Gesteinsproben werden einem Brandproben-, 1E3-Königswasser-ICPOES-Verfahren unterzogen; ausgewählte Proben werden mittels gravimetrischer Verfahren analysiert.

Die Proben der Mineralisierung wurden in Abständen von 0,5 bis 1,5 Metern entnommen, wobei die Probenabstände angepasst wurden, um lithologischen und/oder mineralogischen Kontakten Rechnung zu tragen sowie schmale Erzgänge oder andere Strukturen zu isolieren, die möglicherweise höhere Gehalte aufweisen. Der Kern wurde in zwei separate Abschnitte aufgeteilt: Eine Hälfte des Kerns wird gelagert, die andere Hälfte wird zur Analyse eingereicht.

Die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokolle (QA/QC) sehen folgendes vor: Alle hundert Proben werden 5 Leerproben, 5 Laborduplikate, 2 Gesteinsstandardproben mit niedrigen Gehalten und 2 Standardproben mit hohen Gehalten in die Probencharge eingefügt.

Herr Yvan Bussieres, P.Eng., hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu benachbarten Konzessionsgebieten zu verifizieren.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Goldgürtel Abitibi in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationsliegenschaften und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake Morgan

President und Chief Executive Officer

Opawica Explorations Inc.

http://www.opawica.com

Telefon: 236-878-4938

Fax: 604-681-3552

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei dem Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79157Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79157&tr=1



