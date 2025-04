Sturm-Graz-Präsident Christian Jauk hat sicher Besseres zu tun, als ÖFB-Präsident zu werden. Schau, natürlich wäre Christian (Jauk) eine sehr gute Wahl für den nächsten ÖFB-Präsidenten. Er ist seit Jahrzehnten Präsident des Fußballklubs Sturm Graz, kennt sich also beim Fußball und als Banker (Christian ist "so nebenbei" auch CEO der Grawe Bankengruppe) mit Finanzen aus. Sehr gradlinig, nicht auf den Mund gefallen: Besser geht es ja fast gar nicht. Wenn ich mir so die Verfasstheit des österreichischen Fußballbundes anschaue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...