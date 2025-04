Der österreichische Maschinenbauer erlebt an der Wiener Börse weitere Kursrückgänge, doch Finanzexperten bleiben zuversichtlich mit hohem Kursziel.

Der Technologiekonzern Andritz verzeichnet einen schwierigen Handelstag an der Wiener Börse. Am 8. April 2025 fiel die Aktie um 1,73 Prozent auf 51,15 Euro, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche rund 4 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der negative Trend setzt sich damit fort, denn auf Monatssicht steht ein Minus von 2,67 Prozent zu Buche. Besonders deutlich wird die Korrektur im Jahresvergleich: Mit einem Rückgang von 10,61 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate bleibt die Aktie deutlich unter ihrer früheren Performance zurück und notiert aktuell rund 28 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben die meisten Experten für die Zukunft des österreichischen Maschinenbauers optimistisch. Von neun Analysten, die die Aktie beobachten, empfehlen sechs einen Kauf, zwei stufen die Aktie mit "Outperform" ein, während nur ein Experte zum Untergewichten rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70,61 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 42 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Am 3. April 2025 gab es sogar eine Heraufstufung der Aktie. Besonders die attraktive Bewertung mit einem KGV von 9,19 für das laufende Jahr und die angekündigte Dividende von 2,60 Euro sprechen für die Aktie. Anleger sollten die bevorstehende Quartalszahlen-Präsentation am 30. April im Blick behalten, gefolgt von Roadshow-Terminen am 7. und 8. Mai 2025.

