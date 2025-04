© Foto: picture alliance/AP Photo | Mark Schiefelbein

Der bekannte Investor Steve Eisman, dessen Wette gegen den US-Immobilienmarkt während der Finanzkrise 2008 in "The Big Short" verewigt wurde, hat sich mit einer Warnung an die Anleger gewandt. In einem Interview mit CNBC sagte Eisman am Montag: Spielt nicht den Helden - es stehen noch mehr Rückschläge bevor. Eisman kritisierte die Reaktion der Märkte auf die aktuellen handelspolitischen Spannungen und sieht das Schlimmste noch nicht als überstanden. "Die Wall Street hat noch nicht realisiert, was Worst-Case-Szenarien im Zusammenhang mit den Zöllen von Präsident Trump bedeuten könnten", so der langjährige Portfoliomanager von Neuberger Berman. Bei CNBC wies Eisman darauf hin, dass viele …