DJ EU-Reaktion auf Trumps Zölle könnte schon nächste Woche kommen

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission arbeitet an einem Plan, der bereits nächste Woche fertig sein könnte, um auf die US-Autozölle und den 20-prozentigen Zoll auf Waren aus der EU zu reagieren, sagte ein Sprecher. Der neue Plan kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf vorbereiten, über eine erste Runde von Abgaben abzustimmen, die den 25-prozentigen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumexporte in die USA entgegenwirken sollen.

"Ich erwarte, dass dies Anfang nächster Woche geschehen wird. Ebenfalls Anfang nächster Woche beginnt die zweite Phase unserer Antwort auf die US-Zölle, diesmal auf Autos und gegenseitige Zölle", sagte der Sprecher der Europäischen Kommission, Olof Gill, bei einer Pressekonferenz. "Wir werden unseren Plan im Grunde auf die gleiche Art und Weise vorstellen, wie wir es bei Stahl und Aluminium getan haben."

April 08, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)

