Als der chinesische Autokonzern Geely im Mai 2023 seinen Anteil am Luxus- und Kult-Autobauer Aston Martin auf rd. 21 Prozent (31.12.2024: 15,2 Prozent) erhöhte, um zusammen mit den Briten die Produktpalette des Unternehmens auf E-Mobilität zu trimmen, stieg der Aktienkurs bis Ende Juli 2023 auf fast 4,60 Euro. Nun steht er bei etwas mehr als 0,70 Euro. Einstiegschance oder Finger weg?





Die Aufbruchsstimmung von damals ist verraucht: Der Konzern verfehlte zuletzt seine Ziele und wird von hohen Schulden gedrückt. Im Geschäftsjahr 2024 sank der Umsatz auf knapp 1,584 Mrd. GBP (GJ 2023: 1,633 Mrd. GBP), während der Verlust auf -275,7 Mio. GBP (zuvor: -234,4 Mio. GBP) sogar noch zulegte. In der Bilanz stieg die Gesamtverschuldung auf rund 2,4 Mrd. GBP (GJ 2023: 2,25 Mrd. GBP), das Eigenkapital verminderte sich auf 752,9 Mio. GBP (GJ 2023: 923,1 Mio. GBP).





Ungeachtet dieser finanziellen Entwicklung tauchen immer wieder Gerüchte am Markt auf, wonach der Luxusautohersteller vor einer Übernahme stehen könnte. Eine Offerte mit Übernahmeangebot an die freien Aktionäre erwarten wir jedoch nicht. Die Großaktionäre Lawrende Stroll, Yew Trees Overseas und Ernesto Bertarelli halten zusammen knapp 28 Prozent der Anteile. Um frisches Kapital in das Unternehmen zu bekommen, will das Dreier-Konsortium um Yew Tree die Anteile auf bis zu 35 Prozent aufstocken. Vorher jedoch soll eine Ausnahmegenehmigung mit dem Takeover Panel ausgehandelt werden: um eben kein öffentliches Angebot auszulösen.





Ein Übernahmeangebot wird es demnach wohl nicht geben. Den Aktionären droht möglicherweise eine weitere, wenngleich überschaubare Verwässerung. Denn die Gefahr einer Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung - die ebenfalls im Markt diskutiert wurde - dürfte vom Tisch sein. Wer mit einem Investment bei dem angeschlagenen Autobauer liebäugelt, sollte die Nachrichtenlage eng verfolgen. Wer weniger spekulativ unterwegs ist, wartet an der Seitenlinie.





