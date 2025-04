Am Immobilieninvestmentmarkt setzt sich die Erholung weiter fort. Laut einer Analyse von CBRE stieg das Transaktionsvolumen im ersten Quartal 2025 auf 7,4 Mrd. Euro, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 17% bedeutet. Die Immobilienrenditen im Prime-Segment stabilisieren sich weiter. Trotz aller geopolitischen Unwägbarkeiten und der jüngsten verschärften Disruptionen beim Welthandel sei der Auftakt am deutschen Immobilieninvestmentmarkt recht positiv verlaufen. "Der positive Impuls der Jahresendrallye ...

Den vollständigen Artikel lesen ...