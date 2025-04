DJ PTA-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Bestes Ergebnis in der 120-jährigen Unternehmensgeschichte

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Bestes Ergebnis in der 120-jährigen Unternehmensgeschichte

Innsbruck (pta000/08.04.2025/14:55 UTC+2)

Mit einem Jahresüberschuss vor Steuern von 264,9 Mio. EUR, und damit einem Anstieg von +35,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr, erzielte die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Dabei profitiert die Bank weiterhin vom hohen Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden und steigert die betreuten Kundengelder auf über 20 Milliarden Euro. Insgesamt nahmen die Geschäftsvolumina in allen Segmenten erneut zu. Weiters maßgebend für den Erfolg sind die fachlich kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierbei kann sich die BTV zum wiederholten Mal über diverse Auszeichnungen als attraktive Arbeitgeberin freuen.

"Stabilität und Sicherheit sind in der heutigen volatilen Zeit ein hohes Gut. Mit diesen Charakteristiken überzeugt die BTV seit Anbeginn, was sich im hohen Kundenvertrauen widerspiegelt", sagt Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV. Ende 2024 konnte so ein Meilenstein erreicht werden: Die betreuten Kundengelder übertrafen erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke und stiegen um 1.885 Mio. EUR auf 20.335 Mio. EUR.

Für den umsichtigen Umgang mit den Kundengeldern wurde die BTV erneut mit dem firstfive-Award ausgezeichnet. Bereits zum 15. Mal in Folge erhielt das BTV Asset Management vom unabhängigen Controlling- und Ratinginstitut "firstfive" das Siegel für erstklassige Vermögensverwaltung. Damit zählt die BTV abermals zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum.

Ausschlaggebend für diese gute Entwicklung sind die besondere Kundennähe sowie die kompetenten und engagierten Mitarbeiter*innen. Sie begleiten Menschen und Unternehmen bei der Realisierung ihrer Ziele mit ihrer fundierten Expertise und einem außergewöhnlichen Verständnis für die Geschäftsmodelle. Umso wichtiger ist es, für die Mitarbeiter*innen ein attraktiver und zuverlässiger Arbeitgeber zu sein. Dies unterstreicht u. a. die "Top Arbeitgeber"-Auszeichnung, die die BTV bereits zum achten Mal erhalten hat. Das Siegel wird vom Wirtschaftsmagazin trend in Kooperation mit Statista, kununu und Xing vergeben. In einem aufwendigen Verfahren werden die 300 besten Arbeitgeber Österreichs ermittelt, zu denen die BTV auch in diesem Jahr wieder zählt. Darüber hinaus gehört die Bank zu den besten IT-Arbeitgebern - in der Kategorie "Banken & Finanzen" rangiert die BTV laut einer Auswertung des Magazins Chip in Österreich auf Rang 1.

Nachhaltiges Angebot wächst

Das nachhaltige Engagement der BTV rund um ESG-Themen wurde erstmals in einer nach Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erstellten Erklärung zusammengefasst und im Lagebericht veröffentlicht. Eine der wichtigsten Entwicklungen in diesem Zusammenhang ist das wachsende Angebot an entsprechenden Lösungen für die Kund*innen. Die Produkte ermöglichen Anleger*innen nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt. Im März 2025 wurde bereits der vierte BTV fair future Bond zur Refinanzierung herausragender Kundenprojekte emittiert und verkauft. "Wir begleiten unsere Kund*innen mit unternehmerischem Geist und klarer Haltung auf ihrem Weg zu nachhaltigem Erfolg. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft", betont Gerhard Burtscher.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Ist Ist Veränderung BTV KONZERN (IFRS) 31.12.2024 31.12.2023 Primärmittel 11.458 Mio. EUR 10.653 Mio. EUR +806 Mio. EUR Forderungen an Kunden 8.794 Mio. EUR 8.615 Mio. EUR +178 Mio. EUR Bilanzsumme 15.391 Mio. EUR 14.857 Mio. EUR +535 Mio. EUR Eigenkapital 2.488 Mio. EUR 2.284 Mio. EUR +204 Mio. EUR Betreute Kundengelder 20.335 Mio. EUR 18.450 Mio. EUR +1.885 Mio. EUR GuV Ist Ist Veränderung BTV KONZERN (IFRS) 31.12.2024 31.12.2023 Jahresüberschuss vor Steuern 264,9 Mio. EUR 229,4 Mio. EUR +35,5 Mio. EUR

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1744116900079 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2025 08:55 ET (12:55 GMT)