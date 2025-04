Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zwei neue ETFs im Handel - ETF-NewsDas ETF-Angebot auf Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse hat zwei neue ETFs hinzugewonnen, so die Deutsche Börse AG.Der iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF (ISIN IE000BUIVY49/ WKN A40XDD) werde aktiv verwaltet und investiere hauptsächlich in auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen aus Industrieländern. Bis zu 20 Prozent des Vermögens könnten in Anleihen von Schwellenländern investiert werden. ...

