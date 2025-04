Porsche hat den Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen im ersten Quartal 2025 deutlich gesteigert: Insgesamt wurden zwischen Januar und März weltweit 71.470 Fahrzeuge an Kunden übergeben, davon waren 38,5 Prozent elektrifiziert - und mehr als 25 Prozent vollelektrisch. Die elektrifizierten Fahrzeuge unterteilen sich in 25,9 Prozent Elektroautos und 12,6 Prozent Plug-in-Hybride, wie Porsche mitteilt. Bei dem Sportwagenbauer kommt vor allem der elektrische ...

