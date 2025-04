Berlin (ots) -Anker SOLIX, der weltweite Marktführer für Balkonkraftwerksspeicher1, stellt mit der Solarbank 3 Pro die nächste Generation seiner modularen Solarspeicher vor. Mit einer Eingangsleistung von bis zu 3.600W und einer erhöhten Speicherkapazität von 2.688Wh setzt Anker SOLIX einen neuen Standard im Bereich Plug-and-Play-fähiger Balkonspeicher. Die vier integrierten MPP-Tracker (MPPT) ermöglichen den Anschluss von bis zu acht Solarmodulen. Dank des leicht erweiterbaren, modularen Plug-in-Designs kann die Solarbank 3 Pro flexibel auf bis zu 16kWh erweitert werden. Besonders neu und innovierend ist Anker Intelligence, eine KI-basierte Software für smartes Energiemanagement mit maximaler Kosteneinsparung.Mehr Leistung, größere Vision: Wie Anker SOLIX den Markt für Balkonspeicher revolutioniertDie Solarbank 3 Pro verfügt über vier MPPT, die eine Eingangsleistung von bis zu 3.600W ermöglichen, - etwa doppelt so viel wie die meisten vergleichbaren Produkte. Insgesamt können bis zu acht Solarmodule mit einer Leistung von bis zu 4.680W angeschlossen werden. Die Solarbank 3 Pro bietet eine AC-Nennleistung von bis zu 1.200W (in Österreich aktuell bis 800W)2, wobei das System in beide Richtungen mit 1.200W laden und entladen kann. Bei voller Auslastung sind jährliche Einsparungen von bis zu 1.500 Euro möglich.3Damit ist die Solarbank 3 Pro herkömmlichen Balkonspeichersystemen überlegen. Sie ist als klassischer Balkonspeicher im Rahmen des Solarpakets 2 mit einer Wechselrichter-Höchstgrenze von 800W und einer zulässigen Gesamtsolarleistung von 2.000Wp flexibel einsetzbar. Darüber hinaus ist sie mit ihrer AC-Leistung von 1.200W2 stark genug, um auch bei größeren, registrierten Solaranlagen, wie beispielsweise einem bestehenden Solardach, eingesetzt zu werden. Sie stellt eine kostengünstige Alternative zu kleineren klassischen Heimanlagen dar. Für Nutzer:innen ergibt sich dadurch maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit. So bietet die Solarbank 3 Pro bei gesetzlichen Änderungen oder bei der Erweiterung zu einer registrierten Solaranlage hohe Anpassungsfähigkeit. Nutzer:innen können ihr System kostengünstig erweitern, ohne eine komplett neue und teure Anlage anschaffen zu müssen. Das macht die Solarbank 3 Pro nicht nur ökonomisch und ökologisch nachhaltig, sondern auch visionär und zukunftssicher.Anker Intelligence: KI-basiertes Energiemanagement, das die Nutzung überschüssiger Energie und vorausschauendes Laden optimiertMit Anker Intelligence hebt Anker SOLIX das intelligente Energiemanagement auf die nächste Stufe. Diese patentierte Technologie nutzt eine datengesteuerte KI zur intelligenten Planung von prognostizierten Stromüberschüssen oder -defiziten basierend auf Wetterbedingungen und Nutzungsdaten, um Kosteneinsparungen zu maximieren. Das intelligente System lernt, den individuellen Stromverbrauch und den voraussichtlichen Energieüberschuss für den nächsten Tag vorherzusagen, indem es Nutzungsmuster und die von den Solarmodulen erzeugte Energie erkennt und zusätzliche Daten wie Wettervorhersagen integriert. Der Anker SOLIX Smart Meter ist daher obligatorisch, um Daten über den Energieverbrauch des Haushalts zu sammeln. Die Anker App gibt Empfehlungen, wann mehr Strom gespeichert werden sollte oder der Energieüberschuss für bestimmte Anwendungsfälle genutzt werden kann.In Kombination mit den Anker SOLIX Smart Plugs können weitere Funktionen genutzt werden. Wird beispielsweise ein Stromüberschuss vorhergesagt, können vorkonfigurierte Anker SOLIX Smart Plugs das Laden von Geräten wie dem E-Bike oder dem Wasserkocher aktivieren, um den überschüssigen Strom effizient zu nutzen. So können Haushalte Energieverschwendung nahezu komplett vermeiden und eine Einspeisung in das Stromnetz gegen nahezu Null laufen lassen, um die gesamte erzeugte Energie sinnvoll zu nutzen. Neben dem offiziellen Zubehör von Anker SOLIX ist die Solarbank 3 Pro auch mit vielen Shelly-Produkten, wie dem Shelly Pro 3EM Smart Meter, kompatibel.Bei der Verwendung ohne Smart Plugs können Smart-Home-Assistenten integriert werden, um den prognostizierten Energieüberschuss zu nutzen und die Smart Plugs vorprogrammiert zu aktivieren.In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif kann Anker Intelligence auch Strompreistrends analysieren und eine optimale Lade- und Entladestrategie anwenden, um die täglichen Einsparungen zu maximieren. Wenn beispielsweise die Wettervorhersage keinen Sonnenschein für den nächsten Morgen vorhersagt, kann das System über Nacht zu niedrigen Preisen vollständig aufladen, um den Netzverbrauch zu Höchstpreisen zu vermeiden, was insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten Vorteile bietet.Im Rahmen der Vorstellung der Solarbank 3 Pro kündigt Anker SOLIX auch eine Zusammenarbeit mit Nord Pool an, einer Strombörse, welche die Großhandelspreise für alle Einzelhändler einschließlich Tibber und andere dynamische Energieversorger bereitstellt. Dadurch haben Nutzer:innen die Möglichkeit, zukünftige Strompreiskurven über die Anker App zu prognostizieren, so dass sie bei niedrigen Preisen Strom aus dem Netz beziehen und bei hohen Preisen Batteriestrom nutzen können, um die Einsparungen zu maximieren.Modulare Erweiterung auf bis zu 16kWh und BatteriekompatibilitätDie Speicherkapazität der Solarbank 3 Pro beträgt 2.688Wh pro Modul und ist damit um 68 Prozent höher als bei der vorherigen Generation. Der modulare Aufbau wird durch die patentierte Anker-Technologie PluginPower erreicht und ist auf eine mühelose Installation und Erweiterung des Energiespeichers ausgelegt. Dadurch zusätzliche Batteriemodule mühelos steckfertig erweitert werden und wiegen dank einer 50 Prozent höheren Energiedichte jeweils nur 29kg. Dabei können dem System bis zu fünf Module hinzugefügt werden, bis zu einer Kapazität von max. 16kWh. Darüber hinaus sind die Batteriemodule der Solarbank-2-Serie mit der Solarbank 3 Pro kompatibel. Ebenso können die neuen Erweiterungsbatterien der 3er-Serie an die genannten Vorgängermodelle angeschlossen werden.Dieser modulare Aufbau ermöglicht es der Solarbank 3 Pro, sich dynamisch an jedes Szenario anzupassen. Nutzer:innen, die zunächst ein kleines Balkonkraftwerk betreiben, später aber eine größere Dachanlage installieren wollen, können mühelos und individuell aufrüsten.Mehr Speicher, mehr Kapazität: Ankündigung der ParallelschaltungAls besonderes Highlight kündigt Anker SOLIX zudem an, dass die Solarbank 3 Pro in Kürze Parallelbetrieb unterstützen wird. Nutzer:innen mit hohem Energieverbrauch können dann bis zu vier Solarbank-Systeme parallel betreiben. Diese Konfiguration ermöglicht eine Batteriekapazität von bis zu 64,5kWh und eine Leistung von 4,8kW, zusammen mit einer MPPT-Eingangsleistung von 14,4kW.4 Für die Nutzung ist eine professionelle Installation und Inspektion erforderlich. Anker SOLIX plant daher eine Fachservice-Plattform für Kund:innen. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.Eleganter Minimalismus trifft auf futuristisches Design und PraxistauglichkeitWie ihr Vorgänger zeichnet sich die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro durch ein schlankes, minimalistisches Design aus, das den bidirektionalen Wechselrichter, den Energieoptimierer und das Batteriemanagementsystem in einem Produkt integriert. Trotz der deutlich erhöhten Speicherkapazität ist ein einzelnes Modul der Solarbank 3 Pro nur drei Zentimeter höher als ein Modul der Solarbank 2 Pro. Die hochwertige Ästhetik fügt sich nahtlos sowohl in Außen- als auch in Innenbereiche ein. Dadurch wird auch bei engeren Platzverhältnissen eine einfache Platzierung gewährleistet. Dank ihres einzigartigen Designs wurde die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro mit dem RedDot Award für Produktdesign 2025 ausgezeichnet.Werteorientiert: Anker SOLIX InfiniPower legt Fokus auf Sicherheit, Qualität und NachhaltigkeitAnker SOLIX hat es sich zur Aufgabe gemacht, die hohe Qualität, Sicherheit und auch Nachhaltigkeit aller Produkte zu gewährleisten. Mit der Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Technologie sind die verwendeten Batterien in EV-Qualität besonders langlebig und unterstützen bis zu 6.000 Ladezyklen. Das System kann bei Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius ohne Einschränkungen betrieben werden. Die IP65-Zertifizierung garantiert zudem Schutz vor Regen und Staub. Anker SOLIX unterstreicht sein Engagement für die Nachhaltigkeit seiner Produkte mit einer 10-jährigen Garantie und 15 Jahren garantiertem Service-Support.Die Produkte von Anker SOLIX sind mit industrietauglicher Elektronik ausgestattet und verfügen über fortschrittliche Schaltkreise und ein verbessertes Kühlsystem, wodurch sie langlebig und widerstandsfähig sind. Das stoßfeste Unibody-Design bietet vier Schutzschichten gegen Stöße, Erschütterungen, UV-Strahlung und Feuer und gewährleistet so Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen. Ein intelligentes Temperaturkontrollsystem überwacht die Akkutemperatur 100-mal pro Sekunde, um eine Überhitzung zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern. Die Solarbank 3 Pro ist durch den TÜV sowie dem VDE mit höchsten Zertifizierungsstandards zertifiziert worden und dadurch eine zuverlässige Wahl für sichere und langlebige Energiespeicher.Preise und Angebote für DeutschlandDie Anker SOLIX Solarbank 3 Pro kann ab dem 8. April 2025 mit Vorregistrierung für Pre-Heat-Angebote für 1.499 Euro (UVP) bei Anker SOLIX und ausgewählten Händlern vorbestellt werden.Early-Bird-Angebot: Vom 8. bis 28. April 2025 können Kundinnen und Kunden sich unverbindlich für die Bestellung registrieren und sich so einen 20 %-Rabatt auf den UVP der Solarbank 3 Pro sichern. Mit diesem Code erhalten sie zudem ein kostenloses Anker SOLIX Smart Meter zu ihrer Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro.Die Codes können dann vom 29. April bis spätestens 11. Mai 2025 bei der Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro im Anker SOLIX Onlineshop eingelöst werden.Bestellungen, die mit dem Code zwischen dem 29. April und dem 1. Mai 2025 aufgegeben werden, erhalten zusätzlich vier kostenlose Anker SOLIX Smart Plugs pro Bestellung.Zusätzlich bietet Anker SOLIX eine monatliche Finanzierungsmöglichkeit an: Im Anker SOLIX Onlineshop ist für qualifizierte Käufer ein Finanzierungsplan von bis zu 36 Monaten mit 0 Prozent effektivem Jahreszins möglich - auf Basis monatlicher Raten ab 33,31 EUR (gemäß dem Early-Bird-Angebot) oder 36 EUR beim regulären Preis.Preise und Angebote für ÖsterreichIn Österreich kann die Anker SOLIX Solarbank 3 Pro ebenfalls ab dem 8. April 2025 mit Vorregistrierung für 1.799 Euro (UVP)5 bei Anker SOLIX bestellt werden.Early-Bird-Angebot: Vom 8. bis 28. April 2025 können sich österreichische Kund:innen auch unverbindlich für die Bestellung registrieren und sich so einen 20 %-Rabatt auf den UVP der Solarbank 3 Pro sichern. Mit diesem Code erhalten sie ein kostenloses Anker SOLIX Smart Meter zu ihrer Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro.Die Codes können dann vom 29. April bis spätestens 11. Mai 2025 bei der Bestellung der Anker SOLIX Solarbank 3 Pro im Anker SOLIX Onlineshop eingelöst werden.Bestellungen, die mit dem Code zwischen dem 29. April und dem 1. Mai 2025 aufgegeben werden, erhalten zusätzlich vier kostenlose Anker SOLIX Smart Plugs pro Bestellung.Auch in Österreich bietet Anker SOLIX eine monatliche Finanzierungsmöglichkeit an: Im Anker SOLIX Onlineshop ist für qualifizierte Käufer ein Finanzierungsplan von bis zu 36 Monaten mit 0 % effektivem Jahreszins möglich - auf Basis monatlicher Raten ab 48,36 EUR.Weitere Informationen sind auf der offiziellen Produktseite hier (https://www.ankersolix.com/de/balkonkraftwerk-mit-speicher/solarbank3-a17c5) zu finden.Pressematerialien, einschließlich Produktbildern und weiteren Details, finden Sie unter folgendem Link (https://schwartzpublicrel.sharepoint.com/:f:/s/SPRextern/EuS_DSOyYvtAmVbphKQ2UdYB_07MBB8dTGxofLTag1TfUA?e=YnxK1F).Über Anker SOLIXAnker SOLIX ist laut Euromonitor die weltweit führende Marke für Batteriespeicher und hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Energie für jeden Haushalt zugänglich zu machen. Anker SOLIX nutzt die führende Position von Anker bei Batteriespeichern und Stromversorgungen und hat sich zum Ziel gesetzt, Energielösungen zu entwickeln, die Menschen auf der ganzen Welt Energieunabhängigkeit ermöglichen. Dazu gehören modulare, solare Batteriespeichersysteme für den Hausgebrauch, Solar-Balkonlösungen für Wohnungen und ein wachsendes Portfolio an tragbaren Kraftwerken. Weitere Informationen über Anker SOLIX finden Sie unter: https://www.ankersolix.com/de/1 Datenquelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd., gemessen am Einzelhandelsumsatz der Marken (in Mio. USD) weltweit im Jahr 2024. Balkonkraftwerk-Stromspeicher umfasst sowohl All-in-One-Systeme mit integriertem Mikrowechselrichter als auch Standalone-Modelle, die an externe Wechselrichter angeschlossen werden. Beide Typen ermöglichen es den Nutzern, die Systeme sofort zu Hause zu installieren und zu nutzen. Die Untersuchung wurde im Februar 2025 durchgeführt.2 In Österreich beträgt die Ausgangsleistung aktuell 800W. Die Zertifizierung für die möglichen 1.200W läuft derzeit und wird voraussichtlich im Herbst 2025 abgeschlossen sein.3 Die Gesamteinsparungen setzen sich aus den Einsparungen durch den Eigenverbrauch der Solarbank 3 Pro (1.461 EUR) und den Einsparungen durch die Überschussstromnutzung (105 EUR) zusammen. Für dieses Einsparszenario wurde die Solarbank 3 Pro mit fünf zusätzlichen Erweiterungsbatterien eingesetzt.4 Diese Funktion wird in Österreich erst später verfügbar sein.5 Hinweis zu Preisunterschieden zwischen Österreich und Deutschland: In Österreich liegt die UVP aufgrund der wieder gültigen Mehrwertsteuerregelung über dem deutschen Preis. Während in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin ein ermäßigter Steuersatz gilt, wird in Österreich wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 20 Prozent erhoben.Pressekontakt:Michelle KreisigSenior PR & Public Affairs Manager - Anker SOLIX EUmichelle.kreisig@anker.com | www.ankersolix.comOriginal-Content von: Anker Solix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179225/6008981