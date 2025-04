Berlin (ots) -Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hat die Gewinner des diesjährigen EuroTest-Preises bekanntgegeben. Vier Preisträger überzeugten die Jury mit innovativen Produkten, die für mehr Arbeitssicherheit am Bau sorgen. Die Verleihung fand am 8. April im Rahmen der Weltleitmesse bauma in München statt.Der EuroTest-Preis der BG BAU würdigt fortschrittliche Lösungen und Neuentwicklungen, die die Gesundheit und Sicherheit in der Bauwirtschaft verbessern. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen beim technischen Arbeitsschutz und bei der Produktsicherheit. "Die Bauwirtschaft ist nicht nur eine dynamische, sondern auch erfinderische und kreative Branche. Das zeigen die Produkte, mit denen sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen um den EuroTest-Preis 2025 beworben haben", sagt Hans-Jürgen Wellnhofer, kommissarischer Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU anlässlich der Preisverleihung am 8. April. Und weiter: "Immer wieder machen sich Menschen auf den Weg und entwickeln innovative Lösungen, die das Arbeiten am Bau sicherer machen. Auch in diesem Jahr konnten wir wieder vier Bewerber auszeichnen, die ihre Arbeitsschutzideen zur Marktreife geführt haben, um den Schutz für die Beschäftigten auf Baustellen und im Handwerk weiter nach vorn zu bringen."Siegerprodukte für mehr ArbeitssicherheitDie Preisträger des EuroTest-Preises 2025 wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am 8. April in München bekanntgeben. Gewonnen haben die AVOLA Maschinenfabrik A. Volkenborn GmbH & Co. KG aus Hattingen, die Bergische Universität Wuppertal, die BRC Engineering AG aus Rain in der Schweiz und die Liebherr-Werk Biberach GmbH aus Biberach an der Riß.EuroTest-Preis 2025 | Sicherheitssystem an Baukreissägen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI)Die AVOLA Maschinenfabrik A. Volkenborn GmbH & Co. KG wurde für die Entwicklung eines baustellentauglichen und KI-basierten Sicherheitssystems für Baukreissägen ausgezeichnet. Das System verfügt über eine Kamera mit einer KI-Handerkennung. Die Kamera erfasst den Tisch der Baukreissäge vollständig und überwacht die Bewegung der menschlichen Extremitäten. Je nach Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit passt das System den Sicherheitsbereich und die Zeit der Schnellabsenkung dynamisch an. Rund ein Drittel aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle am Bau haben Verletzungen an den Händen zur Folge. Das AVOLA-Sicherheitssystem kann eine Lösung sein, um Unfälle an Baukreissägen, insbesondere Schnittverletzungen der Hände, zu verhindern.EuroTest-Preis 2025 | Entwicklung eines pneumatischen SchalkörpersDie Bergische Universität Wuppertal hat die Jury mit einem pneumatischen Schalkörper überzeugt. Für Arbeiten in der Höhe ist die Absturzprävention eines der wichtigsten Themen. Einen alternativen Ansatz bietet hier das von der Universität entwickelte pneumatische Schalungssystem für die Erstellung von Deckendurchbrüchen. Die Sicherheitsmaßnahme wurde direkt in das Schalungssystem integriert. Das heißt: Der pneumatische Schalkörper verbleibt in der Decke, wodurch die Absturzgefahr erheblich reduziert wird. Zusätzliches Sicherheitsplus: Ein Drucksensor sorgt für eine kontinuierliche Überwachung und frühzeitige Warnung vor möglichen Gefahren, wie Druckverlust oder Beschädigungen. Das System wurde in Laborversuchen getestet. Derzeit laufen die technischen Machbarkeitsuntersuchungen mit dem Ziel der bauaufsichtlichen Zulassung.EuroTest-Preis 2025 | Anbaugerät zur maschinellen PfahlkopfbearbeitungDie BRC Engineering AG wurde für eine technische Maßnahme zur maschinellen Pfahlkopfbearbeitung prämiert. Je nach Baugrund sind Pfahlgründungen für ein sicheres Fundament notwendig. Für die Bearbeitung und Kappung der Pfahlköpfe hat das Schweizer Unternehmen ein Anbaugerät entwickelt, das auch die Arbeitssicherheit für die Beschäftigten auf den entsprechenden Baustellen erhöht. Zum einen müssen die Beschäftigten nicht im Gefahrenbereich arbeiten, zum anderen können sie körperlich schwere und zum Teil gesundheitsgefährdende Arbeiten vermeiden, weil die maschinelle Pfahlkopfbearbeitung die manuelle Arbeit mit einem Pressluft- oder Hydraulikhammer vollständig ersetzen kann.EuroTest-Preis 2025 | Assistenzsystem für UntendreherkraneDer vierte Preisträger, die Liebherr-Werk Biberach GmbH, konnte mit einem Assistenzsystem für Untendreherkrane punkten. Beim Einheben und Justieren von Bauteilen mit einem Kran kommt es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen durch Kollisionen mit unkontrolliert pendelnden Lasten. Das Assistenzsystem von Liebherr kann das Risiko für solche Unfälle minimieren und die Sicherheit auf Baustellen erhöhen. Es sorgt nämlich dafür, dass Lasten vom Kran pendelfrei angehoben werden können und kein Schrägzug entsteht. Dabei wird der Haken über dem Lastschwerpunkt positioniert und ausgerichtet, so dass Asymmetrien ausgeglichen werden - alles automatisch. Eine akkubetriebene "Inertial Measurement Unit" am Lasthaken übermittelt die dafür notwendigen Daten per Funk an die Steuerung.Hintergrund zum EuroTest-PreisDer EuroTest-Preis der BG BAU wurde erstmals 2001 vergeben. Seither wird er alle drei Jahre im Rahmen der bauma, der weltweit größten Messe für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte, verliehen. Ins Leben gerufen wurde der Preis von der EuroTest-Kooperation. Diese ist ein Zusammenschluss internationaler Prüfinstitute, der insgesamt zwölf Organisationen aus acht Ländern angehören. Die Kooperation ist Wegbereiter für harmonisierte sicherheitstechnische Prozesse und Anforderungen im Bereich der Produktsicherheit. Aus insgesamt 33 Bewerbungen wurden in einem umfangreichen Bewertungsverfahren durch die unabhängige Fachjury vier Preisträger für den EuroTest-Preis 2025 ermittelt. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern internationaler Prüfinstitute und Vertretern von Universitäten, Bauindustrieverbänden und der BG BAU zusammen.Weitere Informationen:- EuroTest-Preis der BG BAU (https://www.bgbau.de/anmeldung-etp-2025)Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 592.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. 