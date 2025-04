NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursverfall haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zu einer Erholung angesetzt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 3,5 Prozent auf 39.307 Punkte. Bereits zum Wochenstart hatte der Leitindex seine Talfahrt abgebremst. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 3,7 Prozent auf 5.248 Zähler aufwärts. Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 gewann 4,0 Prozent auf 18.131 Punkte.

Die Zollpolitik der US-Regierung dürfte vorerst das bestimmende Thema an den Börsen und die Unsicherheit damit hoch bleiben. "Das Potenzial für eine weitere Eskalation des Handelskriegs bleibt erheblich, auch wenn die EU zunächst Zurückhaltung bei der Verhängung von Gegenmaßnahmen angekündigt hat", kommentierten die Experten der Dekabank. US-Präsident Donald Trump will China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen, falls Peking die verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent nicht zurücknimmt./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711