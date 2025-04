Automatisiertes Stopp Management - die Anleitung - Kostenloses Webinar heute um 17:30 Uhr

Anzeige / Werbung

Bei vielen Marktteilnehmern liegt der Fokus auf dem Einstieg, doch eigentlich wird beim Ausstieg über Gewinn und Verlust entschieden. Gerade beim schließen einer Position kann so viel falsch gemacht werden. Umso wichtiger ist es, genau hier ein Augenmerk drauf zu legen.

Soll man Gewinne mitnehmen? Oder doch lieber laufen lassen? In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie man mit dem NanoTrader, sowohl in der Free als auch in der Full Version, Stopps und Ausstiege leicht und einfach automatisiert.

Dienstag, 08.04.25, 17:30 Uhr

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.