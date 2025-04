Der Luft- und Raumfahrtspezialist verbucht deutliche Börsengewinne und baut gleichzeitig die Triebwerks-Servicefähigkeiten im Delta-Werk Atlanta signifikant aus.

Die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Raytheon Technologies (RTX) verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg im jüngsten Handel. Der Anteilsschein legte um 4,73 US-Dollar zu und notierte zuletzt bei 122,05 US-Dollar, was umgerechnet etwa 111,58 Euro entspricht. Mit dieser positiven Entwicklung übertrifft RTX aktuell die allgemeine Marktentwicklung des S&P 500 und zeigt damit relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die Kursgewinne unterstreichen das wachsende Vertrauen der Anleger in den Luft- und Raumfahrtspezialisten, der in mehreren Schlüsselbereichen der Verteidigungsindustrie und zivilen Luftfahrt tätig ist.

Kapazitätserweiterung im Delta TechOps Werk in Atlanta

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Raytheon Technologies ?

Eine strategisch bedeutsame Neuigkeit könnte den Kursanstieg zusätzlich befeuert haben: Die RTX-Tochtergesellschaft Pratt & Whitney hat eine Vereinbarung mit Delta Air Lines bekannt gegeben, welche die GTF-Überholungskapazität im Delta TechOps Werk in Atlanta über die nächsten zehn Jahre erheblich erweitern wird. Die jährliche Kapazität der Anlage soll um mehr als 30 Prozent steigen, wodurch künftig bis zu 450 Triebwerke pro Jahr überholt werden können. Diese Expansion ist Teil des weltweiten Pratt & Whitney GTF MRO-Netzwerks, das aus führenden Wartungs-, Reparatur- und Überholungsunternehmen besteht und mittlerweile 20 Werkstätten auf vier Kontinenten sowie zusätzliche Standorte mit Schnellreparaturkapazitäten umfasst. Die Vereinbarung stärkt nicht nur die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, sondern verspricht auch eine verbesserte Service-Qualität und Zuverlässigkeit für die Flotte von Delta sowie für deren Kunden.

Anzeige

Raytheon Technologies-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Raytheon Technologies-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Raytheon Technologies-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Raytheon Technologies-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Raytheon Technologies: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...