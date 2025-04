© Foto: Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

Börsenprofi Steve Burns rechnet mit einer weiteren 50-prozentigen Korrektur und warnt vor einer globalen Depression. Nur ein China-Deal könne die Märkte retten - sonst drohe der längste Abschwung seit Jahrzehnten.Steve Burns, bekannt für seine pointierten Marktanalysen in sozialen Medien, hatte schon im Dezember vor einer massiven Korrektur gewarnt - und wurde nun bestätigt. Angesichts der Zollpolitik der Trump-Regierung, welche die Märkte zuletzt abstürzen ließ, hat Burns inzwischen sein gesamtes Portfolio in Bargeld umgeschichtet. Bereits am 3. April zog er die Reißleine. "Ich habe auf Bargeld umgestellt, weil es sich um einen makroökonomischen Zoll-Wutanfall-Crash handelt, der sehr wenig …