Wir laden Sie zur ersten Verkostungsaktion im Rahmen der Aktion "Zeit für polnische Äpfel" während des 47. LEIPZIG-MARATHONS 2025 ein, die durch den Verband der Obstbauern der Republik Polen organisiert wird.

Chorzów, Polen, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit Januar 2025 hat Polen den Vorsitz im Rat der Europäischen Union, und der Apfel ist zum offiziellen Symbol der polnischen Präsidentschaft geworden. Das war eine natürliche Entscheidung - Polen ist der größte Apfelproduzent in Europa und der viertgrößte weltweit. Jeder dritte in Europa verzehrte Apfel stammt gerade aus polnischen Obstplantagen! Polnische Äpfel sind ein Symbol für Qualität, Gesundheit und Tradition, aber auch für die Modernität und Innovation der polnischen Landwirtschaft, die sich ständig weiterentwickelt.

Um diesen besonderen Moment hervorzuheben, hat der Verband der Obstbauern der Republik Polen die Kampagne "Zeit für polnische Äpfel" ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, den polnischen Obstanbau und hochwertiges Obst international zu fördern. Diese Kampagne ist Teil von Aktivitäten, die darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad Polens als größter Apfelproduzent Europas zu erhöhen und diese Früchte weltweit bekannt zu machen.

Im Rahmen der Kampagne "Zeit für polnische Äpfel" sind zahlreiche Sonderveranstaltungen in Polen und im Ausland geplant, die es den Verbrauchern ermöglichen, polnische Äpfel zu probieren und ihren einzigartigen Geschmack kennenzulernen. Die Teilnehmer der Events werden erfahren, warum diese Früchte in über 60 Ländern auf der ganzen Welt so beliebt sind - von Indien über die USA bis nach Ägypten. Verkostungsveranstaltungen finden in Polen (Warszawa, Lódz, Gdynia und Wroclaw) und im Ausland statt - darunter: in Deutschland, Portugal und Dänemark.

Die erste Veranstaltung findet im Rahmen der 47. Ausgabe des Leipzig-Marathons am 13. April dieses Jahres statt, wo ein charakteristischer apfelförmiger Stand aufgestellt wird. Dies ist die perfekte Gelegenheit, die saftigen, vollmundigen Früchte zu kosten und ihren einzigartigen Geschmack zu erleben. Im Bereich des Standes wird auch ein Entspannungsbereich mit Liegestühlen eingerichtet, in dem sich die Teilnehmer des Marathons ausruhen können, sowie ein Informationsbereich, in dem sie mehr über die Kampagne, den Nährwert von Äpfeln und den Umfang des polnischen Obstanbaus erfahren können.

Alle Veranstaltungen werden von einer umfangreichen Medienkampagne begleitet, die Außenwerbung und Aktivitäten in den Medien, einschließlich Social Media, umfasst. Durch diese Aktivitäten möchten wir, dass möglichst viele Menschen etwas über polnische Äpfel, ihre Nährwerte und Qualität erfahren.

Quelle: Verband der Obstbauern der Republik Polen

