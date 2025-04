Der DAX erholt sich heute kräftig. Dass hier jetzt grüne Vorzeichen zu sehen sind, sollte aber von Anlegern nicht so interpretiert werden, dass wieder alles in Ordnung ist. Die Aktienkurse erleben lediglich eine technische Gegenbewegung. Eine Bodenbildung ist nicht zu sehen.

Die weitere Entwicklung an den Börsen dieser Welt hängt auch in den kommenden Tagen und Wochen stark von einem Menschen ab. US-Präsident Trump will Deals. Wie diese aber aussehen, ist komplett offen. Den Anlegern bleibt nur eine vage Deutung, was Trump im Schilde führt. Die Börse übersetzt das mit Volatilität. Ein Prozent Plus oder Minus in fünf Minuten ist gerade nichts für den DAX. Das sind normalerweise Kursbewegungen, die man über einen ganzen Tag hinwegsieht, wenn überhaupt.

Bleiben die Zölle und kommt es trotzdem nicht zu einer Rezession, würden die Börsen jubeln. Wenn Trump die Zölle verringert oder aussetzt, ebenfalls. Gerade lebt die Hoffnung auf, dass etwas in dieser Richtung kommen wird, was die Kurse einigermaßen stabilisiert. Denn was passieren würde, wenn Trump eine 90-tägige Pause der wechselseitigen Zölle verkünden würde, sah man bereits gestern. Der DAX schoss in wenigen Minuten um fünf Prozent nach oben. Wäre das nicht dementiert worden, hätte es wohl für noch mehr gereicht.

Wegen dieser Dynamik müssen auch Leerverkäufer auf der Hut sein. Plötzliche, ruckartige Kursanstiege bei positiven Trump-Schlagzeilen sind jederzeit genauso möglich wie der nächste heftige Einbruch.

