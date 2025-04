Original-Research: Delticom AG - von Montega AG



08.04.2025 / 16:55 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Delticom AG



Unternehmen: Delticom AG

ISIN: DE0005146807



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.04.2025

Kursziel: 5,00 EUR (zuvor: 5,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Company Visit: Delticom zurück auf dem Wachstumskurs



Delticom hat Ende März den Geschäftsbericht für das Jahr 2024 vorgelegt und dabei, wie bereits Ende November angekündigt die zum Jahresbeginn 2024 prognostizierte Top Line-Spanne von 450 - 470 Mio. EUR übertroffen. Wir waren vergangenen Freitag in Hannover und haben uns mit CEO Dr. Prüfer über die aktuelle Lage ausgetauscht.



[Tabelle]



Vorjahresumsatz trotz hoher Vergleichsbasis übertroffen: Delticom konnte im Gesamtjahr 2024 mit Erlösen von 481,6 Mio. EUR (+1,2% yoy) den Wert aus 2023 leicht übertreffen, was insbesondere auf die ersten drei Quartale zurückzuführen war. Das vierte Quartal 2023 war hingegen von einer wetterbedingt besonders starken Winterreifensaison geprägt, weshalb in Q4/24 ein erwartbarer Top Line-Rückgang von 9,8% yoy zu verzeichnen war. Im europäischen Gesamtmarkt wurde 2024 insgesamt ein etwas höheres Wachstum von +5% yoy laut ETRMA verzeichnet, wobei Ganzjahresreifen mit einem Absatzplus von 16% yoy weiter an Marktanteilen gewinnen konnten. Diese Entwicklung dürfte sich u.E. auch für Delticom auf mittlere Sicht positiv auf den durchschnittlichen Verkaufspreis auswirken und zudem aufgrund der geringeren Laufleistung die Kauffrequenz der Kunden erhöhen. Für das laufende Jahr prognostiziert der Vorstand auch aufgrund von Risiken auf der Konsumseite eine stabile Top Line.



Ergebnis bereinigt um Einmaleffekte ausgebaut: Beim operativen Ergebnis konnte Delticom die in Aussicht gestellte Spanne i.H.v. 19 - 21 Mio. EUR mit einem Wert von 22,7 Mio. EUR klar übertreffen und analog zum Umsatz den Vorjahreswert (21,8 Mio. EUR) leicht übertreffen. Dies ist u.E. insofern bemerkenswert, da die Erträge aus Logistikprojekten ggü. dem Vorjahr um 2,6 Mio. zurückgingen, sodass bereinigt um diesen Sondereffekt ein noch größerer Sprung verzeichnet wurde. Grund hierfür waren sowohl verringerte Personalkosten als auch Effizienzgewinne innerhalb der Organisation. Dies ermöglicht dem Unternehmen die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung, sodass für das GJ2024 eine Dividende von 0,12 EUR je Aktie ausgeschüttet werden soll. Wir erwarten eine schrittweise Verringerung des verbleibenden Goodwill aus der Tirendo-Übernahme in den kommenden Jahren und passen daher unsere Abschreibungen an, was zu sinkenden Ergebnissen unterhalb des EBITDAs führt. Gleichzeitig positionieren wir uns beim EBITDA aufgrund des Wegfalls von Einmalkosten im Zusammenhang mit der Relokation der Lagerstätte sowie Fortschritten im Kostenmanagement weiterhin oberhalb der Guidance von 19 - 21 Mio. EUR.



Konsortialkredit verlängert: Ende Januar konnte Delticom den bisherigen Kredit (Volumen: 40 Mio. EUR) bis Mitte 2028 verlängern bei gleichzeitiger leichter Reduktion des Kreditvolumens auf 39 Mio. EUR. Damit erhält sich das Unternehmen die Flexibilität, insbesondere auf den über den Jahresverlauf schwankenden Working Capital-Bedarf zu reagieren. Insbesondere im Frühjahr (Vorbereitung Sommerreifensaison) und im Herbst (Vorbereitung Winterreifensaison) werden diese Kreditlinien in Anspruch genommen, während zum Bilanzstichtag 31.12. üblicherweise - so auch in diesem Jahr - nur eine geringe Finanzverschuldung (mit Ausnahme der Leasingverbindlichkeiten) besteht.



Neues Aktienrückkaufprogramm: Anfang des Monats beschloss der Vorstand, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über bis zu 100.000 Aktien zu einem Preis von maximal 3,00 EUR je Aktie durchzuführen. Dieses soll zwischen dem 04. März 2025 und 05. Juli 2025 durchgeführt werden. Es folgt auf die beiden Rückkaufprogramme im Jahr 2023 mit rund 26 Tsd. und im Jahr 2024 mit rund 82 Tsd. zurückgekauften Aktien.



Fazit: Delticom hat das Geschäftsjahr 2024 positiv abgeschlossen und belohnt die Aktionäre mit der Wiederaufnahme der Dividende. Wir sehen die Guidance für 2025 als konservativ an und rechnen ergebnisseitig mit einem Übertreffen auch im laufenden Jahr. Das Aktienrückkaufprogramm sollte den Kurs stützen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,00 EUR (zuvor: 5,50 EUR).



