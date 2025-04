Müssen sich Anleger jetzt auf weitere Verluste einstellen - oder bietet die aktuelle Marktlage sogar Chancen? Die Bank of America hat ihr Jahresendziel für den S&P 500 deutlich gesenkt. Doch es gibt auch Hoffnung. An den internationalen Aktienmärkten herrscht so viel Unruhe wie seit Langem nicht mehr. Weltweit rutschen die Kurse in den Keller, Anleger reagieren nervös und ziehen sich teils panikartig aus dem Markt zurück. Einer der Hauptauslöser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...