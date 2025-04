News von Trading-Treff.de Die Levi Strauss Aktie ist nach den Quartalszahlen heute sehr volatil. Schafft die Jeans Kultmarke den Turnaround trotz der US-Zölle? Im Chartbild zeigt sich eine solide Unterstützung. Levi Strauss könnte dem Zollstreit entkommen Levi Strauss & Co. ist nicht nur ein Name, sondern ein Stück lebendige Modegeschichte. Das Unternehmen, das im Jahr 1853 von dem deutschstämmigen Einwanderer Levi Strauss in San Francisco gegründet ...

