© Foto: Andreas Franke - picture alliance

Nach einem dramatischen Wochenstart kehren Bitcoin, Ethereum und Solana in den Erholungsmodus zurück - bleibt das Momentum?Nach den schmerzhaften Kursverlusten vom Wochenende zeigt sich der Kryptomarkt seit Montagabend wieder stabiler. Bitcoin (BTC) notiert aktuell rund 3 Prozent im Plus bei 78.900 US-Dollar, nachdem er am Sonntag noch unter die Marke von 75.000 US-Dollar gerutscht war. Ethereum (ETH) legt rund 5 Prozent zu und notiert wieder bei 1.568 US-Dollar. Auch Altcoins wie XRP (plus 7 Prozent) und Solana (plus 7,5 Prozent) zeigen eine deutliche Erholung, obwohl sie auf Wochensicht weiterhin zweistellig im Minus liegen (Stand: Dienstag, 14:30 Uhr MEZ). Tarifpolitischer Druck und …