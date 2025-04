Der Vorstandsvorsitzende der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherungsgruppe, Manfred Schnieders, geht zum 30.06.2025 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Dr. Dietrich Vieregge. Außerdem tritt Stefan Stührmann in den Vorstand ein. Im Vorstand der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherungsgruppe stehen einige Änderungen ins Haus. Zunächst wird Manfred Schnieders, Vorstandsvorsitzender, zum 30.06.2025 in den Ruhestand treten. Die Aufsichtsräte haben zudem Vorstandsmitglied Dr. Dietrich Vieregge zum neuen ...

