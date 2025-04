Berlin (ots) -Am 10. April, dem Vorabend des Welt-Parkinson-Tags, wird das Bundesgesundheitsministerium in sattem Blau erleuchtet. Unterstützt von der YUVEDO Foundation setzt die Aktion mit dem Hashtag SparkTheNight ein sichtbares Zeichen der Aufmerksamkeit für weltweit fast zwölf Millionen Menschen mit Parkinson - und für diejenigen Ärzte und Spender, die dabei helfen, deren Schicksal zu verbessern.Die von Patient:innen geführte und von Wissenschaftler:innen begleitete YUVEDO Foundation setzt sich dafür ein, im Zeichen der blauen Welle Little Victoires kleine Siege zur spürbaren Verbesserung des Alltags der Betroffenen zu erringen. Und sie will die Forschung vorantreiben.Nach intensiver Sichtung der vorhandenen Forschungsergebnisse und vielen Gesprächen mit Neurolog:innen und Patient:innen schlägt YUVEDO zum Welt-Parkinson-Tag 2025 einen neuen, ganz persönlich ausgerichteten Ansatz vor. Dahinter steht die Erkenntnis: Jeder Erkrankte hat seinen "eigenen Parkinson" - vermutlich wegen eines ganz eigenen Ursachencocktails. Um dessen Inhalt auf die Spur zukommen und dann Verbesserung anzustoßen, hat eine YUVEDO-Pilotgruppe umfassende Maßnahmen zur Diagnostik und Anamnese durchgeführt.Entstanden sind fünf Säulen positiv wirkender Maßnahmen: Bewegung & Sport, Ernährung & Nahrungsergänzung, Ruhe & Schlaf, Gemeinschaftsgefühl & Sicherheit sowie Sensualität und Kultur. Zu jeder gehört eine kuratierte Liste ausgewählter Maßnahmen mit der Zuordnung zu relevanten Ursachen. Damit können erkrankte Menschen mit ihrem Arzt besser herausfinden, welche Maßnahmen ihnen ganz persönlich über die Medikation hinaus helfen könnten. Es geht um gesundes Essen und passende Nahrungsergänzungsmittel, spezielle Bewegung wie Tanzen bei Feiern, im Club oder einfach im Wohnzimmer und manchmal nur um ein Lächeln vor dem Einschlafen."Die Listen können Orientierung geben", ist YUVEDO Mitgründer Jörg Karenfort überzeugt und erklärt: "Es sind wissenschaftliche Anfangs- und Erfahrungs-Hypothesen- angreifbar, aber gleichwohl hoffnungsvoll. Wir wollen herausfinden, was für wen wirklich hilfreich ist. Und wir wollen, dass viele kenntnisreiche Patient:innen und Forscher mitreden und mitmachen. Dabei arbeiten wir eng mit der Deutschen Parkinson Vereinigung Berlin, sowie mit Ping Pong Parkinson Berlin, Brandenburg zusammen."Es geht auch darum, negative Entwicklungen einzudämmen: So haben die von den meisten Betroffenen eingenommenen Medikamente regelmäßig massive Nebenwirkungen, typisch sind auch Impulskontrollstörungen wie Kauf-, Sex- oder Spielsucht.Unterstützt wird die YUVEDO-Initiative vom Bundesgesundheitsministerium. Ressortchef Karl Lauterbach sagt: "Die konkrete Hilfe zur Selbsthilfe zusammen mit den beispielgebenden Initiativen der Stiftung wird weitere wissenschaftliche Studien hervorbringen und macht deshalb Hoffnung - auch für Patient:innen mit Impulskontrollstörungen.""Um der Initiative einen weiteren Schub zu geben, wird die YUVEDO Foundation bis Juni drei Studien vorstellen, für deren Durchführung noch weitere Spender gesucht werden. "Das Gehirn ist sehr individuell und auf vielen Wegen angreifbar, aber wahrscheinlich auch heilbar", sagt Dr. Uwe Radelof, Innovationsdirektor der Stiftung. Ziel sei es, subjektive Erfahrungen in überprüfbares Wissen zu verwandeln. Eine kollektive Suche nach kleinen Siegen - gegen eine große Krankheit. Little Victories soll die klassischen Therapien nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es gehe nicht um die eine große Lösung, sagt Karenfort. "Sondern um die hundert kleinen Schritte, die jeden Tag ein bisschen besser machen. Und vielleicht am Ende: ein bisschen heilbarer".Spenden: Yuvedo Foundation, Berlin, IBAN DE35100208900030229479, BICHYVEDEMM488.Mehr Informationen - auch zu den Möglichkeiten der Mitwirkung - finden Sie unter www.little-victories.de oder via E-Mail an info@little-victories.de.Pressekontakt:info@little-victories.deOriginal-Content von: YUVEDO Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148241/6009048