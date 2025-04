Berlin (ots) -Es ist weit mehr als ein Klassentreffen, wenn sich rund 2.000 Sachverständige der Immobilienbewertung aus dem In- und Ausland bei der HypZert Jahrestagung treffen. Dieses Jahr fand die Tagung im geschichtsträchtigen und aufwendig sanierten Hamburger Congress Center statt, wo schon zahlreiche Größen aus Politik und Kultur gastiert haben, wie Katariina Rohrbach vom Congress Center in ihrer Begrüßung erläuterte. Die zertifizierten Gutachterinnen und Gutachter sowie weitere Fachvertreter der Branche informierten sich in vielfältigen Fachseminaren und Diskussionsrunden zu Themen wie Nachhaltigkeit (ESG), Regulatorik, Entwicklungen auf Teilmärkten wie Data Centern, Logistik-, Wohn- oder Einzelhandelsimmobilien sowie der Konversion von Büro- in Hotelflächen. Auch Themen, die nicht bei jedem Gutachter Tagesgeschäft sind, wie die Bewertung von Maschinen und Anlagen oder Immobilien rund ums Pferd, fanden auf der Fachtagung ihr Spezialpublikum.Künstliche Intelligenz, Klimaneutralität und EU-Regulierung sind allgegenwärtigReiner Lux und Tanja Reiß, beide Geschäftsführer der HypZert, eröffneten das Programm mit einem Überblick über neue Arbeiten der HypZert Fachgruppen sowie über nützliche Anwendungen für die tägliche Arbeit der Gutachterinnen und Gutachter, beispielsweise zur Analyse von Energieeffizienz, Sanierungsoptionen und Biodiversitätskriterien. Ebenfalls präsentiert wurden gleich mehrere KI-basierte Prototypen wie der Chatbot CHARLI und Tools, die durch eine automatisierte Auswertung von Unterlagen wie Objektbildern, Grundrissen oder Energieausweisen bei der Gutachtenerstellung unterstützen. Dass Kreditinstitute ihre Finanzierungsentscheidungen zunehmend auf die Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten gründen und deren Auswertung damit zum Aufgabenbereich der Bewerter gehört, stellte Dr. Jan Peter Annecke, Bereichsleiter Real Estate Finance der Helaba sowie Vorsitzender des HypZert Aufsichtsrats, in seiner Ansprache eindrücklich klar. Auch wenn die Regulierungsanforderungen aus der EU-Taxonomie steigen, seien diese dennoch notwendig zur Umsetzung der Klimaziele auf dem Weg zur CO2-Neutralität - wobei die Vorgaben gern konkreter und fokussierter sein dürften, so Annecke. Einen ähnlichen Ton - wenn auch zu einem anderen Thema - schlug Christian König, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der privaten Bausparkassen und Mitglied der Gesellschafterversammlung der HypZert, an. König stellte aktuelle Bemühungen zu einer EU-weiten Harmonisierung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie vor.Zu weiteren regulatorischen Themen wie dem Monitoring von Immobilienmärkten bei veränderten Marktsituationen, dem neu eingeführten "Property Value" als weiteren nachhaltigen Wert und den Anwendungsbereichen der europäischen DORA-Verordnung zur digitalen operationalen Resilienz im Finanzsektor informierten Annett Wünsche und Matthias Fischer, beide vdp (Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V.) sowie Jörg Quentin, Managing Director und Head of Property Analysis and Valuation der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) sowie Vorsitzender des vdp Ausschusses für Bewertungsfragen. Fazit war, dass die gutachterliche Leistung der Sachverständigen einen wesentlichen Beitrag zum Risikomanagement der Banken und damit zur Stabilität des Finanz- und Immobiliensektors beiträgt.Als Botschafter des internationalen Netzwerks der HypZert waren u.a. Vertreter der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) vor Ort. Nigel Clarke, Chair des RICS Standards and Regulation Board, betonte die Kooperation und gegenseitige Anerkennung der beiden Bewerterorganisationen. Monika Preithner, in ihrer Doppelrolle als Mitglied des HypZert Aufsichtsrates und des RICS Germany Boards, freute sich besonders über die neu eingeführte Möglichkeit für HypZert F und MLV Zertifizierte, über ein vereinfachtes Verfahren auch Mitglied des RICS zu werden.Data-Center und Logistik: Investor's Liebling?Gut besucht waren die zahlreichen Seminare zu speziellen Asset-Klassen wie Hotellerie, Logistikobjekten, Data-Centern oder dem Einzelhandel in der Restrukturierung. Im Zusammenhang mit dem Dauerthema Bezahlbares Wohnen und Wohnungsknappheit wurden Aspekte des Mietrechts beleuchtet, denn auch dazu müssen Gutachter profunde Kenntnisse haben, um die Zulässigkeit und damit Nachhaltigkeit von Mieten beurteilen zu können. Auch für den Blick über den deutschen Tellerrand war gesorgt mit einem aktuellen Überblick zur Situation auf internationalen Kapital- und Immobilienmärkten in unsicheren Zeiten, der Umsetzung von ESG-Anforderungen in europäischen Nachbarländern und einem Überblick über den Inhalt der International Valuation Standards (IVS).Abgerundet wurde die Jahrestagung durch informative Gespräche an den zahlreichen Ausstellerständen.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter/innen. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.